Jan Beneš, trenér Dačic: „V Chýnově se příliš atraktivní ani líbivé utkání neodehrálo. Domácí mají hru založenou na dlouhých nákopech, které se však ukázaly jako naprosto neúčinné. My jsme je skvěle odvraceli a podnikali rychlé protiútoky. Přestože soupeř měl opticky víc ze hry, nebyl ve vápně vůbec nebezpečný. Zato my si během první půle vytvořili několik příležitostí, ale bez gólového efektu. Druhý poločas už sklouzl k poctivé defenzivě z obou stran a čekalo se, jestli někdo udělá chybu. To se nakonec stalo na domácí straně a čtvrt hodiny před koncem nám Matěj Votava vystřelil vítězství. Tři body jsou vybojované poctivou obranou a vzhledem k tomu, že jsme Chýnov do ničeho nepustili, vítězství bylo i zasloužené. Teď nás čeká vedoucí Hluboká a můžeme pouze překvapit.“

Branka: 75. M. Votava. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Leiš – Tauber, Šťastný. Diváci: 110.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Chyška, Leitkep, V. Moučka (46. Slabý) – Vítkovský (57. M. Moučka), Brtník, M. Votava, Jan Vacek (70. Beneš), Přikryl (57. Hric) – Štolba (87. Peňáz).

Lokomotiva České Budějovice – TJ Nová Včelnice 6:2 (0:1)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Byl to zápas dvou zcela rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, měli jsme řadu šancí a kdybychom vedli 4:1, nikdo by se nemohl divit. Naše hra měla úroveň, ale bohužel, doplácíme na neproměňování příležitostí. Domácí se ujali vedení, my však v závěru první půle po trefách Pivka a Němečka otočili skóre. Lekci z produktivity nám dala Lokomotiva po přestávce, kdy třikrát vystřelila a byly z toho tři góly. My se potom sesypali, což se nestalo poprvé, a v dalším průběhu už bylo pouze otázkou, kolik branek ještě dostaneme. Nejsmutnější na tom je fakt, že nás na jaře ještě ani jeden soupeř nepřehrál, ale výsledky vypadají tak, že neumíme kopnout do míče. I Lokomotiva byla úplně v pohodě hratelná. Srážejí nás však promarněné šance, zbytečné chyby a hlavně to, že když dostaneme dva, tři góly, prostě to zabalíme, což těžko chápu.“

Branky: 13. Wenzl, 53. Račák, 63. Hladík, 75. Tomandl, 86. (pen.) Leština, 88. Voneš – 43. Pivko, 45. Němeček. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Brych – Jeřábek, Ernst. Diváci: 50.

N. Včelnice: Vitouš (82. Novotný) – Vokuš (54. Tuček), Malý, Šlapanský, P. Jaroš – Petráš, D. Jaroš, Havlíček, Pivko, Němeček – Didek.