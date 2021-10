Dačice si dojely pro půltuctovou nadílku do Kovářova. Poslepovaná sestava Včelnice celkem statečně vzdorovala na půdě vedoucí Hluboké, ale z výhry se stejně radoval favorit.

TJ ZD Kovářov – Centropen Dačice 6:0 (4:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Kovářov má dobře secvičenou výstavbu postupného útoku, a touto hrou nás dostával lehce pod tlak. A zároveň je velmi produktivní v zakončení. My se v úvodu trochu hledali a paradoxně v době, kdy jsme hru vyrovnali, domácí udeřili a od 29. do 41. minuty nastříleli čtyři branky. Soupeř po změně stran s vědomím velkého náskoku polevil a druhý poločas tak proběhl zcela v naší režii. Bohužel, z množství šancí, do nichž jsme se dostali, jsme nedokázali ani jednou skórovat, abychom duel aspoň trochu zdramatizovali a naopak jsme ještě po brejcích dvakrát inkasovali. Chyběl nám klid při zakončení a gól bychom tentokrát asi nevstřelili, ani kdybychom v Kovářově byli týden na soustředěni.“

Branky: 29. (pen.), 39., 57. Brůžek, 5., 81. Rak, 41. Sedlák. ŽK: 2:1 (Vlna, Rak – M. Votava). Rozhodčí: Tauber – Novák, Klimeš. Diváci: 80.

Dačice: Marek – Máša (46. V. Moučka), Chyška, T. Zejda, Vacek (60. M. Moučka) – Šlápota, M. Votava, Brtník, Přikryl (62. Peňáz) – Beneš, Křivánek.

TJ Hluboká nad Vltavou – TJ Nová Včelnice 5:4 (3:2)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Neměli jsme brankáře, takže musel chytat Vokuš, který jinak hraje v poli a momentálně je ještě ještě zraněný, ale podržel nás a zabránil třem gólům. Jinak nás bylo jen devět a dorazit tak museli tři kluci z béčka. Vzhledem k těmto okolnostem si myslím, že je pro nás výsledek přijatelný. Hluboká byla samozřejmě lepší a vyhrála zaslouženě, ale úplně mě nenadchla. Když vede tabulku, čekal jsem, že nás budou víc přehrávat. Kluci bojovali, v této sestavě odvedli maximum možného a v závěru jsme ještě dokázali utkání zdramatizovat. Možná, kdybychom měli víc štěstí, mohla z toho být i remíza. Nyní se hlavně potřebujeme dát zdravotně do kupy. Doufám, že už se snad někdo uzdraví, protože nás čeká klíčový zápas podzimu doma se Ševětínem, v němž půjde, jak se říká, o šest bodů a my potřebujeme nutně zvítězit.“

Branky: 20., 24. Funda, 59., 64. Škoda, 40. Hájek – 38., 43. Tuček, 79. J. Matějka, 85. Šlapanský. ŽK: 2:3 (Křiváček, Funda – Horák, Hornát, Tuček). Rozhodčí: Brych – Leiš, Muzika. Diváci: 80.

N. Včelnice: Vokuš – Hornát, Šlapanský, Novotný, P. Jaroš – D. Matějka, D. Jaroš, Pivko, Havlíček (59. Mojžíšek), Tuček – Horák (66. J. Matějka).