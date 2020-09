Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Tento zápas byl pro nás jako zlý sen. Mladíci v domácích dresech nás přehrávali po všech stránkách a udělali si s námi příjemně strávenou sobotu. Nám nešlo zhola nic, ač jsme sebevíc chtěli. A nebýt vynikajícího Koudelky v bráně, mohlo být ještě hůř. Bravurními zákroky likvidoval situace jeden na jednoho a chytil minimálně pět jasných gólů. Ale i takové jsou dny. Doufám, že to neznamená propad, ale po čtyřech dobrých výsledcích jen výpadek. Je třeba se otřepat, dát hlavy nahoru a vrátit se k předešlým výkonům. Mužstvo na to rozhodně má. Náš jediný úspěch zaznamenal za stavu 0:4 v 86. minutě Mareš hlavou.“

Branky: 41. Nečekal, 59. Hofmann, 64. Rachač, 79. Tengl - 86. Mareš.

Rozhodčí: Kollmann - Písek, Bartůněk. ŽK: 2:0. Diváci: 100.

N. Včelnice: Koudelka – V. Hornát (62. Průša), Malý (81. O. Novotný), Jaroš, Horák – L. Šlapanský, Fanta (65. Tuček) – Petráš, Heřmánek, Němeček – Mareš.

SK Lišov – Centropen Dačice 2:4 (2:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Úvodních pětadvacet minut patřilo zcela nám, vysoko jsme domácí napadali a nutili je k chybám. Dařila se nám kombinace a vstřelili jsme dva góly zásluhou Dědiče a Hrice. Pak ale Lišov dostal do hry rozhodčí spornou penaltou a o pět minut později po rohovém kopu soupeř dokonce vyrovnal. To nás rozhodilo z tempa a až do přestávky jsme už nebyli nebezpeční. Celý druhý poločas se poté hrálo nahoru dolů, na obou stranách se urodilo i hodně příležitostí, ale zatímco je domácí zahazovali, nebo je vychytal brankář Zejda, my jsme o svém vítězství rozhodli druhou trefou Hrice a mojí pojistkou. Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství a těší mě, že i po dobrém výkonu.“

Branky: 27. Pechoč (pen.), 32. Koláček - 14. a 70. Hric, 8. Dědič,72. Beneš.

Rozhodčí: Talíř - Valeš, Jindrle. ŽK: 2:4. Diváci: 147.

Dačice: V. Zejda – Máša (70. Vacek), Brtník, Chyška, T. Zejda – Hric, M. Votava, Točík, Křivánek (85. Šimánek) – Beneš (80. Vítkovský), Dědič.