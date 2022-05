Centropen Dačice – TJ ZD Kovářov 6:2 (3:2)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Kovářov nás na podzim porazil 6:0, ale teď k nám přijel v úplně jiném rozpoložení. Tentokrát jsme tempo hry diktovali my a byli jsme daleko více produktivní. Dostali jsme se do vedení díky Štolbovi, poté hosté vyrovnali, ale my pak odskočili po trefách Vítkovského a Štolby na 3:1. Ale nevyužili jsme další příležitosti a soupeř do přestávky opět korigoval na rozdíl jediné trefy. Po změně stran však Kovářov odešel fyzicky, my naopak prostřídali a mladí hráči přinesli do hry nový impuls. Uklidňující branku na 4:2 jsem vstřelil já a vítězství pojistil dvěma trefami dorostenec Slabý. Kromě krátké pasáže v prvním poločase jsme byli lepší a díky kvalitní hře i fyzické připravenosti jsme zaslouženě zvítězili a podzimní porážku soupeři oplatili, čímž jsme se na něj dotáhli už na dva body. Teď nás čeká těžké venkovní utkání ve Čtyřech Dvorech, ale pokud zopakujeme takový výkon, můžeme si sáhnout na body i tam.“