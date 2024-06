Nepříliš povedená vystoupení mají za sebou v krajské fotbalové I. A třídě oba celky z Jindřichohradecka. Dačice coby třetí tým tabulky nepotvrdily roli favorita na hřišti zachraňující se Jistebnice a vrátily se jen s bodem. Tento výsledek rozhodně nepomohl Nové Včelnici, která navíc nezvládla první poločas ve Čtyřech Dvorech a propadla se na sestupovou příčku.

Fotbalová I. A třída mužů spěje ke svému konci. Týmům z okresu se v 28. kole příliš nedařilo. | Foto: archiv Deníku

1.FC Jistebnice – FK Dačice 2:2 (1:2)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Zápas jsme začali dobře a ve třetí minutě jsme šli po vlastním gólu domácích do vedení. I v průběhu první půle jsme byli aktivnější, ale zbytečně jsme ve středu pole ztráceli balony a tím jsme umožnili soupeři chodit do naší otevřené obrany. Ten toho naštěstí v této době nevyužil, a tak jsme se ve 35. minutě po rohovém kopu dostali díky hlavičce Štolby do dvoubrankového vedení. Bohužel, netrvalo dlouho a Jistebnice stačila snížit. Druhá půle se nesla ve stejném duchu, my chtěli hrát a domácí pouze nakopávali míče na své útočníky. Když už jsme, se dostali do šance, tak chyběl hráčům klid při zakončení. Při jedné akci Tomana zahrál domácí hráč v pokutovém území evidentně rukou, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá. V 64. minutě se Jistebnici podařilo vyrovnat a po zbytek utkání se již stav nezměnil. Zbývají ještě dvě kola, ale nutno říct, že je spíše dohrajeme, neboť motivace u hráčů už zřejmě opadla. Skočíme třetí, byl to náš předsezonní cíl, a tak asi můžeme být spokojeni.“

Branky: 42. Turnovec, 64. Sokolt – 3. vlastní (Houska), 35. Štolba. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Písek – Tauber, Mazour. Diváci: 100.

Dačice: Novák – Šívr (70. V. Leitkep), Kněžínek, Chyška, Přikryl – T. Zejda (86. Šmíd), Brtník, M. Distel, Burian (70. Šimánek) – Toman, Štolba.

SK Čtyři Dvory – TJ Nová Včelnice 4:0 (4:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „První poločas jsme totálně nezvládli a soupeři jsme ze čtyř gólů nabídli tři sami. Chybí nám pět šest zraněných hráčů, k tomu se zranil Mojžíšek, takže jsme už po dvaceti minutách museli střídat a zamíchat se sestavou. Na druhou stranu přístup k utkání nebyl v našem podání takový, jaký by asi měl být, když se bojuje o záchranu. V kabině proto bylo o přestávce poněkud hlučno, kromě mě si k tomu něco řekli i starší hráči. Po změně stran jsme hráli o sto procent lépe než v úvodním dějství. Domácí se nedostávali za půlku a měli jen dvě možnosti. My vyslali na branku kolem dvaceti střel, ale ani jedna neskončila v síti, navíc jsme měli kopat penaltu. Zápas jsme si prohráli v prvním poločase. Jsme ve složité situaci, do konce sezony už to nevypadá, že by se někdo ze zraněných dal dohromady, takže uvidíme.“

Branky: 17. a 19. Dubský, 37. a 39. Klimeš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Petričák – Kaštánek, Jarolím. Diváci: 80.

N. Včelnice: Holický – Mojžíšek (22. Kupka), Šlapanský, Blažek, Kalkus – Kašša, Pivko, D. Jaroš, Havlíček, P. Jaroš – Poslušný (46. Neubauer).