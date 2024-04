Důležité výhry si připsali oba zástupci Jindřichohradecka v krajské fotbalové I. A třídě mužů. Dačice v 18. kole doma s přehledem porazily Lišov a dotírají na první místo, Nové Včelnice zase uspěla na půdě poslední Jistebnice a odskočila jí na osm bodů.

Dačičtí fotbalisté si v I. A třídě připsali další vítězství. | Foto: archiv Deníku

U Dyje se jako první prosadili hosté, ale dačický celek ještě do přestávky otočil skóre a ve druhé půli přidal už dominoval. Dvěma góly k zasloužené výhře přispěl kanonýr Martin Toman. A fotbalistům Dačic nahrál i výsledek šlágru kola, v němž Sezimovo Ústí porazilo táborský Meteor a vystřídalo jej na čele tabulky. Mužstvo z nejvýchodnější části Jindřichohradecka nyní na lídra ztrácí už jen dva body.

Nová Včelnice se ocitá v nebezpečném sestupovém pásmu, a tak bylo jasné, že na hřišti Jistebnice, jež uzavírá tabulku, půjde o pomyslných šest bodů. Hostující tým nezlomil ani vedoucí gól soupeře, zůstal trpělivý a po změně stran se dočkal ovoce v podobě otočení skóre. Vítěznou trefu obstaral v 86. minutě Ondřej Blažek.

FK Dačice – SK Lišov 4:1 (2:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do utkání jsme vstoupili excelentně a v první čtvrthodině jsme byli jasně. Čekalo se jen na to, kdy z našeho tlaku dáme úvodní gól, ale to se, bohužel nepodařilo. A tak přišel trest v podobě inkasované branky z ojedinělé akce soupeře. Poté jsme se přizpůsobili hře Lišova a přestali předvádět naši kombinační hru. Změnilo se to až od 32. minuty, kdy se krásně trefil Toman. To nás uklidnilo a začali jsme hrát to, co jsme si řekli. Do přestávky se ještě prosadil po individuální akci Burian. Druhá půlka už se nesla v naší režii, ale opět se projevila naše bolest v v podobě neproměňování šancí. Až v 78. nám nás třetí trefou dostal do pohody a když o tři minuty skóroval ještě Toman, mohli jsme začít slavit. Musíme hráče pochválit, že celý zápas poctivě makali a jsme rádi, že do naší hry vnesou oživení i střídající hráči. V sobotu zajíždíme do Mladé Vožice a chceme si odvézt plný počet bodů.“

Branky: 32. a 81. Toman, 39. Burian, 78. Slabý – 23. Šachl. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Eibl – Tupý, Zabilka. Diváci: 65.

Dačice: Novák – Šívr (87. Vítkovský), Kněžínek, Chyška, Přikryl (83. M. Leitkep) – Brtník, Šimánek, Burian (70. T. Zejda), Slabý (83. Škoda), M. Distel – Toman.

1.FC Jistebnice – TJ Nová Včelnice 1:2 (1:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Jeli jsme si pro tři body a jsme rádi, že se nám je povedlo získat. Osmdesát minut zápasu jsme byli lepší a i přes nerovnost terénu se nám docela dařilo kombinovat po zemi. Jistebnice se omezila pouze na nakopávání míčů. Hráli jsme zodpovědně v obraně, přesto jsme udělali jednu chybu, po níž se domácí dostali do vedení, i když to bylo zřejmě z ofsajdové pozice. Ale nepoložilo nás to, nadále jsme zůstali aktivní a předváděli pěkný fotbal. Přenesli jsme si to i do druhé půli, kdy jsme tlak vystupňovali a povedlo se nám otočit skóre. Nejprve vyrovnal Blažek a v závěru se o vítěznou trefu postaral Blažek. Tři body jsme si odvezli zaslouženě, důležité bylo, že jsme zůstali trpěliví až do konce.“

Branky: 19. Ruber – 67. Šlapanský, 86. Blažek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Černý – Petričák, Ťupa. Diváci: 110.

N. Včelnice: Holický – P. Jaroš (60. Mojžíšek), Šlapanský, D. Jaroš, Mareš – Petráš, Tuček, M. Hornát, Kalkus (22. Kašša) – Pivko (90. Kupka), Blažek (86. Havlíček).