Fotbalisté Dačic v 21. kole krajské I. A třídy doma po solidním výkonu porazili Čtyři Dvory a po „povinné“ výhře jim nadále ve skupině B patří třetí příčka s tříbodovou ztrátou na vedoucí Sezimovo Ústí. Dařilo se i Nové Včelnici, která v důležitém záchranářském souboji týmů z dolní části tabulky zdolala Mladou Vožici.

Fotbalisté Dačic si v I. A třídě připsali další vítězství a nadále atakují čelo tabulky skupiny B. | Foto: Markéta Velková

FK Dačice – SK Čtyři Dvory 4:1 (1:0)

Petr Distel, asistent trenéra FK Dačice: „Hned od prvních minut jsme byli lepším týmem, a to vlastně platilo celý zápas. Měli jsme územní převahu, hosté hrozili jen z brejků po nakopávaných balonech. Kombinační hrou jsme se dostávali na dostřel branky, leč kýžený gól se nám v úvodu nepodařilo vstřelit. Ten přišel až ve 40. minutě, kdy po pěkné akci Šimánka s Burianem skóroval Toman. V druhé půli jsme pokračovali v nátlakové a kombinační hře, ale byli to hosté, kteří po odkopu a chybě v obraně z následného brejku vyrovnali. To nás naštěstí nepoložilo. V 72. minutě přišel na hřiště ne zcela uzdravený kanonýr Štolba a hned při prvním doteku s míčem připravil gólovou pojistku pro kapitána Brtníka. O čtyři minuty později opět Štolba vybojoval v rohu vápna míč a jeho přihrávku zužitkoval Toman. V závěru utkání ještě upravil výsledek po krásné přihrávce Distel. S výsledkem i předvedenou hrou jsme celkem spokojeni, i když víme, že do úplné herní pohody nám ještě něco chybí. Máme plno pokopaných hráčů, kteří nastupují se sebezapřením. V pátek jedeme na půdu Chýnova a víme že nás tam nečeká nic lehkého, ale chceme zvítězit.“

Branky: 40. a 76. Toman, 72. Brtník, 85. M. Distel – 62. Klimeš. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Kovařík – Šíma, Kotnauer. Diváci: 55.

Dačice: Marek – Přikryl, Kněžínek, Chyška, V. Leitkep (73. Šívr) – T. Zejda (86. Šmíd), Šimánek, Brtník (86. Krejča), M. Distel – Burian (72. Štolba), Toman.

TJ Nová Včelnice – Sokol Mladá Vožice 3:1 (2:1)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „V naší situaci je každý zápas hodně důležitý a jsem rád, že jsme jej zvládli. Vstoupili jsme do něj slušně, dostali jsme se do několika šancí a konečně se nám také podařilo aspoň dvě zužitkovat. Bohužel, a to nás provází každý zápas, opět jsme se nevyvarovali hloupé chyby a soupeři jsme dali nabídku skórovat, čehož využil. Naštěstí to na nás nezanechalo následky. Druhý poločas už nebyl tak fotbalový, spíše bojovný a také trochu nervózní. Ale dokázali jsme přidat ještě jeden gól a zaslouženě jsme zvítězili.“

Branky: 5. Kašša, 25. M. Hornát, 73. P. Jaroš – 26. Smetana. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Kříž ml. - Pečenka, P. Šťastný. Diváci: 40.

N. Včelnice: Holický – Mareš, Šlapanský, Vokuš (75. Havlíček), Kalkus – Petráš (64. D. Jaroš), Pivko, M. Hornát, P. Jaroš (82. Mojžíšek) – Kašša (89. Poslušný), Tuček (89. Neubauer).