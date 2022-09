Dušan Lovětínský, trenér Dačic: „Vyšel nám vstup, když Štolba ve 3. a 7. minutě skóroval po rohových kopech, čímž jsme soupeře dost zaskočili. Ve 24. zvyšoval Vacek na 3:0, do přestávky ještě zkompletoval hattrick Štolba a bylo de facto rozhodnuto. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že hostům nedovolíme vstřelit branku, což se nám dlouho dařilo a navíc jsme hned po změně stran připojili pátou trefu. Kluci hráli dobře, vycházely jim kombinace a vznikaly další šance, které už jsme však neproměnili. V závěrečné čtvrthodině se nad Dačicemi strhl prudký liják, my trochu ztratili koncentraci a dovolili Lokomotivě dvěma góly zkorigovat výsledek. Ale jinak celý tým předvedl kvalitní výkon.“

Branky: 3., 7. a 42. Štolba, 24. a 48. Vacek – 81. a 90. Janů. Rozhodčí: Kříž ml. – Kříž st., Filípek. ŽK: 1:2. Diváci: 60.

Dačice: Marek – T. Zejda (87. Máša), Chyška, Vít Leitkep, Slabý – M. Distel (77. Diviš), M. Votava, Brtník, Přikryl (37. M. Moučka) – Jan Vacek (77. Vítkovský), Štolba (57. Šimánek).

SK Čtyři Dvory – Sokol Třebětice 1:2 (1:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do utkání byl z naší strany solidní, už v druhé minutě měl tutovku Ondra Černoch, bohužel přestřelil. Naše aktivita ještě rostla a po krásné kombinační soupeře jsme šli do vedení, když se trefil Vojta Habr. Dvě minuty po našem gólu jsme však zcela zbytečně inkasovali, což se na nás podepsalo. Sice jsme vzápětí měli další šanci, ale tu jsme neproměnili a soupeř od 25. minuty převzal aktivitu na svou stranu a do konce poločasu byl lepší. Do druhého dějství jsme naskočili hodně nabuzeni naši hru opět zlepšit, a to se nám podařilo. Celou druhou půlku jsme domácí přišpendlili na jejich polovinu a kombinačně jsme je přehráli. Měli jsme i šance, dali jsme tyčku a nakonec jsme se dočkali a překlopili výsledek na naši stranu. Za úvod a druhou polovinu musím kluky pochválit.“

Branky: 12. Dubský – 11. V. Habr, 81. R. Nehyba. Rozhodčí: Pečenka – Novotný, Ryneš. ŽK: 3:2. Diváci: 40.

Třebětice: Urbánek – Švarc, P. Kelbler (17. Tříletý), Trávníček, T. Chvátal – R. Nehyba, V. Habr – V. Bastl (46. D. Kelbler), O. Černoch, J. Chvátal – M. Kelbler (81. V. Havlík).