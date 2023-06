FOTOGALERIE/ S rozdílnými pocity se vraceli ze zápasů na půdě soupeřů oba zástupci Jindřichohradecka v krajské fotbalové I. A třídě. Zatímco jistý vítěz skupiny B z Třebětic ve druhé půli v Lišově zcela vypadl z role a domácí Pechoč hattrickem otočil skóre ve prospěch svého týmu, Dačice po vlažnějším začátku ve Veselí po změně stran jasně dominovali a Lokomotivě nadělili půltucet branek, O polovinu z nich se postaral nejlepší střelec všech krajských soutěží Štolba, jenž má na svém kontě už 42 gólů!

Fotbalisté Lišova (v bílomodrém) si vyšlápli na Třebětice a již jistého postupujícího do krajského přeboru po obratu zdolali 3:2. | Foto: Miroslav Jánský

SK Lišov – Sokol Třebětice 3:2 (0:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do utkání v Lišově jsme vstoupili hodně aktivně, hráči se snažili plnit taktické prvky, od začátku jsme zcela jednoznačně opanovali dění na hrací ploše a kvalitní přízemní kombinací soupeře přehrávali. Vytvořili jsme si pět jasných šancí, bohužel proměnili jsme jen jednu, ale s výkonem v první půlce jsem spokojený. Bohužel, pro to, co se dělo ve druhém dějství, hledám odpověď. Sice jsme si vytvořili hned v úvodu tři příležitosti, to však bylo z naší strany vše. Hráči přestali běhat i kombinovat a začali míče nakopávat, navíc hráli bez zájmu. Toho v tu dobu výborně hrající Lišov dokázal využít, bez větších problémů utkání otočil a naprosto zaslouženě zvítězil. To, co předvedli naši hráči ve druhém poločase, nemá s fotbalem nic společného. Pro mě naprosto neakceptovatelné.“

Branky: 55., 79. (pen.) a 83. Pechoč – 37. J. Chvátal, 62. V. Švarc. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Macháček – Filípek, Chvála. Diváci: 120.

Třebětice: Urbánek (78. V. Zejda) - V. Novák, Trávníček (46. Tříletý), O. Černoch, P. Švarc – V. Švarc (70. V. Bastl), V. Habr, R. Nehyba, F. Nehyba, J. Chvátal – M. Kelbler (81. D. Kelbler).

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – FK Dačice 0:6 (0:1)

Josef Novák, trenér Dačic: „Do zápasu jsme vstoupili hodně rozpačitě, dvacet minut z naší strany nebylo vůbec dobrých a individuálními chybami jsme soupeře pouštěli i do šancí. Naštěstí obrana v čele s brankářem fungovala dobře, takže se domácím branku vstřelit nepodařilo. My postupně začali přebírat otěže zápasu a ve druhé části úvodního dějství jsme Veselí přikovali na jeho polovině. Odměnou za naši zlepšenou hru byl vedoucí gól, který po krásné nahrávce Vacka vstřelil Štolba. O přestávce proběhla důrazná promluva ohledně špatného začátku zápasu, že takhle nemůžeme vstoupit do druhé půle. Kluci si to vzali k srdci a bleskovým gólem hned v 47. zvýšil Šimánek na 2:0, což byl podle mého rozhodující moment utkání. Navíc mi přišlo, že soupeři ubývaly síly už v první půli, takže po této trefě rezignovali a bylo jen otázkou, kolik branek ještě vstřelíme. Kluci se fotbalem bavili a byla radost na to koukat. Velkou černou kaňkou je zranění Vacka už v 50. minutě, který si po souboji v rámci regulí šlápl na míč a zle si pochroumal nohu, takže jej odvezla záchranka. Vypadalo to opravdu moc ošklivě. A my mu přejeme brzké uzdravení.“

Branky: 36., 62. a 78. Štolba, 47. Šimánek, 68. M. Distel, 81. Přikryl. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Herzog – Kříž st., Kříž ml. Diváci: 120.

Dačice: Marek – Vít Leitkep, Chyška, Kněžínek, T. Zejda (74. Richard Máša) - Š. Hric (61. Přikryl), Brtník, Šimánek, M. Distel - Štolba, Vacek (50. Slabý).