Čtyřiadvacáté kolo krajské fotbalové I. A třídy týmům z Jindřichohradecka rozhodně nevyšlo podle představ. V tabulce třetí Dačice se doma trápily proti Bernarticím a úporně bránící soupeř nakonec bral bod, když po jedné z mála útočných akcí v závěrečné minutě vyrovnal. Včelničtí fotbalisté zase nezvládli jeden z klíčových soubojů o záchranu. Od posledního Kovářova doma inkasovali potupných osm gólů a na čtrnáctém místě jsou pořádně namočeni do sestupových vod.

Fotbalisté Dačic nedokázali proti Bernarticím udržet nejtěsnější vedení. Ilustrační snímek. | Foto: Markéta Velková

FK Dačice – Sokol Bernartice 1:1 (0:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Hosté nastoupili v dosti okleštěné sestavě a jen se dvěma mladými náhradníky. Kvůli tomu zvolili taktiku s devíti bránícími hráči. Hned od úvodních minut jsme byli v devadesátiprocentním držení míče a snažili se obranný val hostů nějak překonat. Šance jsme si nějaké vypracovali, ale buď je pochytal hostující gólman, nebo střely mířily nad branku. S přibývajícími minutami to však v našem podání byl stereotyp, kdy jsme hráli maximálně k velkému vápnu. Hráčům chyběl nápad prosadit se jeden na jednoho, nebo se nějakou narážečkou dostat do vápna. Ve druhém poločasu nám konečně vyšla akce, kdy Štolba chytře uvolnil Zemana, ten se nemýlil a poslal nás do vedení. Druhý gól visel na vlásku, ale zůstalo jen u přání, a tak v posledních vteřinách po ojedinělém protiútoku Bernartice stačily vyrovnat. Zbývají ještě tři kola a my se hlavně musíme soustředit na proměňování šancí, což je v současnosti naše velká bolest. Co je to platné, když soupeře někdy přehráváme i rozdílem třídy, ale pak inkasujeme z náhodné akce, po chybě nebo si dáme polovlastní gól. Věříme, že se kluci ve zbývajících zápasech ještě chytnou, získají znovu sebedůvěru a budeme opět předvádět takový fotbal, na který jsme od nich zvyklí.“

Branky: 60. Toman – 90. Charypar. Bez karet. Rozhodčí: Tupý – Cigáň, Šimek. Diváci: 80.

Dačice: Marek – Přikryl (89. Rich. Máša), Kněžínek, Chyška, V. Leitkep (46. Šívr) – M. Distel, Brtník (46. Burian), Šimánek, T. Zejda – Štolba (71. Šmíd), Toman (92. Vacek).

TJ Nová Včelnice - ZD Kovářov 0:8 (0:2)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Zápas o všechno jsme nezvládli, z naší strany to bylo hodně špatné. Hosté se údajně po dlouhé době sešli v nejlepší sestavě, ale to nás samozřejmě neomlouvá. Ani to, že nám postupně rozpadá sestava. Hned zkraje se zranil Petráš, před koncem první půle jej následoval Vokuš, Mareš není zdravotně stoprocentní, postrádáme Pivka s Tučkem. Kluci, kteří je měli nahradit, kromě Holického, Šlapanského a Kašši, však na hřišti nenechali to, co by tam mělo být, tedy zejména bojovnost. V první půli jsme sice po dvaceti minutách prohrávali 0:2, ale měli jsme tam dobré momenty i nějaké šance. Po přestávce jsme šli do hry s tím, že s pokusíme aspoň vyrovnat, ale bohužel, úplně se nám to rozpadlo a zaslouženě jsme vysoko prohráli.“

Branky: 66., 68. a 73. Brůžek, 9. a 57. Růzha, 20. Hájek, 71. M. Suchan. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Prinz – Janovský, Zabilka. Diváci: 32.

N. Včelnice: Holický – Mareš (71. Neubauer), D. Jaroš, Šlapanský, Vokuš (41. Mojžíšek) – Petráš (7. Kalkus), Pivko (66. Poslušný), Havlíček (66. Shelelia), P. Jaroš – Kašša, Blažek.