S rozdílnými úspěchy si v 17. kole krajské fotbalové I. A třídy počínali zástupci Jindřichohradecka. Zatímco Dačice potvrdily roli favorita na hřišti českobudějovické Lokomotivy a zvítězily tam 4:1, Nová Včelnice doma nestačila na v tabulce druhé Sezimovo Ústí a prohrála vysoko 1:5.

Dačický kanonýr Robin Štolba přispěl dvěma přesnými trefami k výhře svého celku 4:1 na hřišti budějovické Lokomotivy. Celkem už má na svém kontě 18 gólů a vede pořadí střelců I. A třídy sk. B. | Foto: archiv Deníku

Lokomotiva České Budějovice – FK Dačice 1:4 (1:2)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Na Lokomotivu jsme jeli s vědomím, že to nebude lehký zápas, což se potvrzovalo hned od začátku. V úvodním minutách jsme se nemohli dostat k naší kombinační hře, a to i kvůli důrazu a kvalitnímu napadání soupeře. A byli to právě domácí, kteří se dostali v 16. minutě do vedení. Od tohoto momentu jsme však začali přebírat iniciativu my, kluci si začali víc věřit a ve 23. minutě se po trestném kopu Distela hlavičkou nemýlil náš kanonýr Štolba. Do přestávky jsme ještě stihli skóre otočit. Po nacvičeném signálu při rohovém kopu se prosadil Brtník. Druhá půle už probíhala v naší režii a soupeře jsme na naši polovinu pouštěli jen sporadicky. Šancí jsme si vypracovali mnoho, ale v zakončení nám chyběla přesnost nebo i štěstí. Prolomili jsme to až v 90. minutě Štolbou, který byl však hned po vstřelení branky domácím obráncem hrubě faulovaný a jeho kotník nám teď dělá vrásky. Snad se dá co nejdříve do pořádku. V nastaveném čase ještě vypíchl střídající Škoda míč domácímu brankáři, ten jej ve vápně fauloval a nařízený pokutový kop náš benjamínek bezpečně proměnil. Lokomotiva dohrávala o devíti, neboť dva její hráči po faulech viděli červenou kartu. Jsme rádi, že si odvážíme tři body, ale mladý budějovický celek nám nedal nic zadarmo, i když hrál často až za hranicemi povolené hry. Snad se dá dohromady i náš gólman Novák, který si po faulu odvezl pořádnou bouli na čele.“

Branky: 16. Janů – 23. a 90. Štolba, 43. Brtník, 90.+3. Škoda (pen.). ŽK: 4:0. ČK: 2:0 (78. Hanetšleger, 90. Hajný). Rozhodčí: Tomaň – Švec, Mazour. Diváci: 120.

Dačice: Novák – V. Leitkep (73. Šmíd), Kněžínek, Chyška, Přikryl – Burian (63. Šimánek), Brtník, M. Distel, Slabý (63. Šívr) – Štolba (90. Škoda), Toman (90. T. Zejda).

TJ Nová Včelnice – Sokol Sezimovo Ústí 1:5 (0:1)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Bylo jasné, s kým hrajeme, že nás čeká velmi silný soupeř, ale i přesto jsme šli do utkání s tím, že se doma pokusíme urvat aspoň bod, zvlášť když soupeři chyběl kanonýr Neužil. Naše plány však dostaly trhliny hned ve druhé minutě, kdy jsme si dali vlastní gól. Holickým vyražený balon totiž nešťastně vrátil do sítě Mojžíšek. Musím však říct, že nás to příliš nepoznamenalo, Sezimák jsme drželi na uzdě a sami jsme naopak měli i nějaké zajímavé momenty. Du druhé půle jsme vstupovali s tím, že je to hratelné. Do hry však zasáhl rozhodčí, který dvěma verdikty ovlivnil další průběh, ač jinak nepískal špatně. V 51. minutě totiž posoudil obranný zákrok Hornáta před vápnem jako faul, který podle našeho soudu nebyl, a hosté ze standardky přidali druhý gól. Na druhé druhé straně pak hostující brankář fauloval ve vápně Hornáta, kterého navíc zranil, ale zcela evidentní penalta se nepískala. Když hosté přidali třetí gól, bylo po zápase. Nechci se na to vymlouvat, ale chyběli nám zranění Blažek, Vokuš a Pavel Jaroš, všichni hráči ze základu, což je při našem úzkém kádru proti takovému soupeři citelně znát. Navíc museli dolů zranění Hornát s Pivkem. A mrzí mě, že zatím nezačal Němeček, jenž by jinak byl velmi platnou posilou. Nyní se musíme dát dohromady hlavně zdravotně, protože důležitější zápasy nás teprve čekají.“

Branky: 83. Šlapanský – 2. vlastní (Mojžíšek), 51. Kukučka, 63. Škarda, 74. Trantýr, 75. Ott. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Vejčík – Votava, Zabilka. Diváci: 100.

N. Včelnice: Holický – Kalkus (75. Neubauer), Šlapanský, D. Jaroš, Mojžíšek (85. Poslušný) – Petráš, M. Hornát (64. Havlíček), Tuček, Mareš (89. Shelelia) – Pivko (72. Kupka), Kašša.