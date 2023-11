Už jedenácté podzimní kolo měla na programu krajská fotbalová I. A třída. V ní se zrodil jeden velmi nečekaný výsledek na úkor Dačic, které v Bernarticích inkasovaly půltucet branek, což je ve vyrovnaném čele tabulky stálo pozici lídra. Vedlo se naopak Nové Včelnici, jež v souboji týmů ze suterénu vyválčila tři cenné body v Kovářově.

Fotbalisté Nové Včelnice zvládli důležitý souboj v Kovářově. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Sokol Bernartice – FK Dačice 6:0 (1:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Začátek byl z naší strany dobrý, během patnácti minut jsme měli hodně šancí, Štolba trefil břevno i tyč, další těžké střely zlikvidoval výborný domácí brankář. Po nedorozumění jsme z rychlého protiútoku sice inkasovali, ale po zbytek poločasu jsme měli více ze hry i držení míče. V kabině jsme si řekli, že se musíme tlačit víc do vápna, přidat na agresivitě a zkusit se prosadit jeden na jednoho, ale opak byl pravdou. Po ztrátě míče na vápně soupeře následoval protiútok, náš faul a penalta, po níž jsme prohrávali 0:2. Stále ještě jsme věřili ve zvrat, ale přišel třetí inkasovaný gól a brzy po něm nepochopitelný výpadek. Úplně jsme přestali hrát a v rozmezí od 62. do 65. minuty jsme dostali tři branky. Neděláme z toho tragédii, ale kluci se musí z chyb poučit. Víc než výsledek nás trápí zranění Štolby, který musel střídat už v první půli a určitě příští zápas nebude k dispozici.“

Branky: 12. a 59. Šťástka, 62. a 63. Rakovan, 48. Fučík (pen.), 65. Suchan. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Jarolím – Průchová, Zabilka. Diváci: 80.

Dačice: Marek – Slabý (65. Šívr), Chyška, Kněžínek, Přikryl – M. Distel, Brtník, Burian, T. Zejda – Šimánek, Štolba (39. Moučka).

ZD Kovářov – TJ Nová Včelnice 1:2 (0:2)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Vzhledem k bodovému zisku a postavení obou týmů v tabulce šlo o velmi důležitý zápas. Navíc jsme měli zprávy, že v Kovářově to nebývá jednoduché i z jiných důvodů, ale to se naštěstí nepotvrdilo. Utkání jsme zvládli velice dobře, až na jedinou věc, což byly neproměněné šance, kterých jsme si vypracovali na tři zápasy. Jen Didek měl šest vyložených, aspoň dvě však proměnil. Domácím patřil pouze úvod a pak závěr, kdy se jim povedlo snížit. My si to právě těmi promarněnými možnostmi trochu zkomplikovali, ale vyhráli jsme naprosto zaslouženě, neboť jsme byli tři čtvrtiny času lepší.“

Branky: 76. Zítek – 22. a 40. Didek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Dunovský – Hanzlíková, Klimeš. Diváci: 60.

N. Včelnice: Vokuš – Kalkus, Šlapanský, Blažek, Mojžíšek (75. Neubauer) - Petráš, M. Hornát, Tuček, P. Jaroš (82. Poslušný) – Didek (89. Shelelia), Pivko.