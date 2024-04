Po 20. kole krajské fotbalové I. A třídy hráči Dačic ve skupině B nadále drží druhé místo, když na vedoucí Sezimovo Ústí ztrácejí dva body. Tým od Dyje přehrál budějovickou Slavii, když se prosadil až po změně stran. O poznání hůře si počínala Nová Včelnice, jež doma nestačila na další tým z jihočeské metropole a po porážce od Lokomotivy nadále zůstává dvanáctá.

Dačický útočník Robin Štolba (uprostřed) se trefil i proti budějovické Slavii a s 21 góly je nejlepším střelcem I. A třídy. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – Slavia České Budějovice 3:0 (0:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Nebe a duy první a druhá půle. První poločas nám nevyšel, nedařily se přihrávky ani kombinace, bylo to z naší strany těžkopádné a nemohli jsme se dostat do hry. Hosté nám to ztěžovali nakopávanými míči a měli i hodně odražených balonů. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a druhý poločas už byl úplně o něčem jiném. Kluci začali jezdit, bylo jich rázem plné hřiště a dařila se nám kombinace, i když gól přišel až v 60. minutě kdy po nádherné přihrávce od Štolby skrz vápno skóroval Distel. O pět minut později si role vyměnili, Distel zahrával rohový kop a Štolba nekompromisně hlavou zavěsil. Pak jsme prostřídali a v 90. minutě ještě upravil na 3:0 důrazný mladíček Škoda, který přehodil brankáře. Kluci dali po změně stran do hry všechno, za což jim patří velký dík. Jen chceme, aby to tak bylo po celý zápas.“

Branky: 60. M. Distel, 65. Štolba, 91. Škoda. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Lepič – Zabilka, Picka. Bez karet. Diváci: 100.

Dačice: Marek – Slabý (89. Šívr), Chyška, V. Leitkep, Přikryl (90. Máša) – Šimánek, Brtník, M. Distel, Burian (85. Škoda), T. Zejda (88. Šmíd) – Štolba.

TJ Nová Včelnice – Lokomotiva České Budějovice 2:4 (1:1)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: "Tenhle zápas se nám nevydařil, i když jsme vedli 1:0 po trefě Kašši, který běžel sám na branku a na to, kolik mu je, docela s přehledem zakončil. V první půli to však z naší strany bylo víceméně všechno a naopak nás výrazně podržel Holický, který chytil tři čtyři tutovky. Do druhé půle jsme nastupovali s tím, že hrajeme doma a že zápas nesmíme ztratit, protože se hraje o pomyslných šest bodů. Jenže realita byla jiná a přišlo mi, že si kluci myslí, že to přijde samo. Předvedli jsme mdlý výkon, chyběl tomu zápal, nikdo neviděl ani žlutou kartu, což taky o něčem svědčí. Lokomotiva tak zaslouženě odskočila na 1:3. Pak jsme měli šanci, ale sudí odpískal ofsajd, těžko říct, zda byl… Zahodili jsme ještě další dvě příležitosti a nakonec se nám povedlo snížit zásluhou Blažka. Z dalšího tlaku jsme trefili břevno po pěkné střele Jaroše. V závěru se dopředu vysunul i brankář Holický, už jsme ve snaze vyrovnat hráli vabank a dostali jsme gól do prázdné branky, který však už nic neřešil. Hosté vyhráli zaslouženě, my k zápasu přistoupili vlažně.“

Branky: 27. Kašša, 83. Blažek – 35. Máca, 58. Hanetšleger, 69. Janů, 90. Hladík. Bez karet. Rozhodčí: Bartůněk – Valeš, Písek. Diváci: 65.

N. Včelnice: Holický – Mareš, Šlapanský, Blažek, Kalkus (74. Mojžíšek) – Petráš, D. Jaroš, Tuček, M. Hornát, Kašša – Pivko (81. Poslušný).