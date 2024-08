FK Dačice – Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 4:1 (2:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do zápasu s Veselím jsme šli s cílem prolomit předchozí porážky z minulé sezony. Známe kvalitu a i podobný herní styl soupeře, jakým se prezentujeme my, což je kombinační celoplošný fotbal bez nakopávaných balonů. A to potvrdili i tentokrát. Úvodních sedm minut patřilo nám, vlétli jsme na soupeře a vypracovali minimálně tři tutové šance, které jsme bohužel neproměnili. Poté se osmělili i hosté, a tak se hrálo nahoru, dolů se šancemi na obou stranách. Ve 13 minutě zahrával Distel rohový kop, po nacvičeném signálu na přední tyč Brtník hlavou prodloužil a pro Štolbu už nebyl problém hlavou otevřít skóre. Nadále se zásluhou obou týmů hrál pohledný fotbal plný vzruchu před oběma brankami, který se musel divákům líbit. V 21 minutě Toman skvěle našel na pravé straně Pavla Slabého, jenž vniknul do vápna, kde ho nedovoleně zastavil obránce. Následoval pokutový kop, ke kterému se postavil Vacek a panenkovským způsobem nedal veselskému brankáři šanci. Soupeř po třiceti minutách snížil, ale vedení jsme do přestávky udrželi. Druhý poločas jsme začali výborně. Po faulu na Vacka se z dvaceti metrů z přímého kopu nádherně do šibenice trefil opět Štolba. Hosté však nic nevzdali a nadále byli nebezpeční. V 52 minutě po faulu kopali penaltu, který náš brankář Marek bravurně vyrazil a tím potvrdil, že byl naším nejlepším hráčem, protože během utkání zlikvidoval minimálně čtyři tutovky. Nepsané pravidlo nedáš, dostaneš se opět potvrdilo o chvíli později. Brtník po rychlém protiútoku předložil míč volnému Tomanovi, jen stanovil konečný výsledek. Výhru jsme si už pohlídali, příležitost dostali i kluci z lavičky, kteří se také postarali o skvělý výkon. Výsledek vypadá jednoznačně, ale kdo zápas sledoval, musí potvrdit, že to byl vyrovnaný souboj se šťastnějším koncem pro nás zásluhou lepšího proměňování šancí. Kluci nechali na hřišti srdce a i předvedená hra je snad příslibem do dalších bojů.“

Branky: 13. a 48. Štolba, 21. (pen.) Vacek, 53. Toman – 30. Hrouda. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Tauber – Herzog, Kollmann. Diváci: 80.

Dačice: Marek (87. Radim Máša) - Chyška, Vít Leitkep (83. Richard Máša), Přikryl – Pavel Slabý (68. Petr Slabý), Brtník, M. Distel, Šívr (75. J. Hric) - Štolba, Vacek, Toman.

SK Lišov – FK Kardašova Řečice 1:0 (0:0)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Zápas to byl naprosto vyrovnaný, akce se střídaly na obou stranách, hrálo se ve velmi vysokém tempu i přes extrémní vedro. Vše směřovalo k remízovému výsledku, nebo k tomu, že rozhodne jediný gól. Bohužel, první naše porážka v soutěžním zápase v tomto roce přišla po standardní situaci, kdy domácí využili své výškové převahy a nekompromisně hlavou po přesném centru skórovali. Po gólu ještě padlo na každé straně, ale podle sudích po ofsajdu. Jeden penaltový zákrok na našeho pronikajícího hráče byl i k překvapení domácích diváků oceněn žlutou kartou pro našeho hráče za faul na brankáře. Ale rozhodčí to viděli takto, takže to tak bylo. Nevadí i druhý zápas nás utvrdil v tom, že se dá hrát s každým, takže diváky zveme na další domácí zápas s ambiciózním soupeřem z Plané u Českých Budějovic.“

Branka: 60. Dubský. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Průchová – Crkva, Papáček. Diváci: 98.

K. Řečice: Houdek – Slavík, Madar, Kovář (44. Bačák), Hudek – Petrásek, Jindra, Bílek, Roubík – Tajml, Bursík.

SK Planá – TJ Nová Včelnice nedohráno

