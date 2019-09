Olympie Týn nad Vltavou – TJ Nová Včelnice 5:0 (2:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (5. místo): „Už v pátek bylo jasné, že nebudeme kompletní. Omluvili se totiž Malý, Nebeský a Vokuš, navíc s námi museli jet i hráči, kteří se potýkají s různými zdravotními problémy, konkrétně Šlapanský, Pivko a Blažek. V samotném zápase se do nás domácí hned od začátku pustili, ale naštěstí zahazovali jednu šanci za druhou. Ovšem v 18. minutě se už dočkali, když po závaru v našem malém vápně míč dotlačili do sítě. My se snažili o protiútoky, které ale většinou končily před šestnáctkou. Když už se zdálo, že poločas dohrajeme bez další inkasované branky, Týn udeřil podruhé a ve 40. minutě připojil ze skrumáže druhou trefu. Ve druhé půli už nemohl pokračovat náš jediný útočník Blažek, jehož musel nahradit bývalý trenér, třiačtyřicetiletý Vajda. Bohužel, hned v 49. jsme inkasovali potřetí. Potom domácí prostřídali a hra se vyrovnala. Měli jsme i nějaké šance, ale bez potřebného efektu. V závěru soupeř dvěma slepenými góly ještě navýšil skóre. Naši největší šanci zahodil Petráš, když po faul na Šlapanského neproměnil pokutový kop. Jinak se nedá klukům moc vytknout. Snažili se, ale na protivníka, jenž bude patřit k hlavním adeptům na postup, prostě neměli. Ještě musím zmínit našeho brankáře Koudelku, který odchytal velmi dobrý zápas a zabránil tomu, že Týn neskórovali víckrát.“

Branky: 19. a 79. Štos, 50. a 83. Dobal, 41. Vařil.

Rozhodčí: Jevčák - Pravda, Dimitrov. ŽK: 0:1. Diváci: 110.

N. Včelnice: Koudelka – Horák, Jaroš, L. Šlapanský, Průša – Mareš, Pivko (70. Lukš), Němeček, V. Hornát, Petráš – Blažek (46. Vajda).

SK Lišov – Centropen Dačice 2:3 (0:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (12-): „Čekal nás těžký soupeř, který ale stejně jako my do sezony nevstoupil ideálně a na kontě měl jen tři body. My si tentokrát řekli, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany, a tato taktika nesla především v první půli ovoce. Po chybách Lišova jsme si navíc vytvořili několik příležitostí, proměnili jsme však jen jednu, když jsem se trefil já. Šimánek navíc zahodil penaltu. Druhý poločas jsme nezačali dobře a soupeř brzy vyrovnal. To nás ovšem nastartovalo a během povedené patnáctiminutovky jsme po dvou gólech Diviše odskočili na 3:1. Přestože jsme si mohli vytvořit i vyšší náskok, čtvrtou branku už jsme nepřidali. A tak domácí ucítili šanci, v 82. minutě snížili a až do konce bojovali o remízu. Nám se však sešlo štěstí i bojovný výkon a získali jsme tak první výhru.“

Branky: 50. Bambule, 82. Fiktus (pen.) - 51. a 71. Diviš, 14. Beneš.

Rozhodčí: Průchová - Jarolím, Dimitrov. ŽK: 3:3. Diváci: 93.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda (65. Máša), Brtník, Nováček, Křivánek –M. Distel, Točík, M. Votava, Šimánek – Beneš (90. Dědič), Diviš (78. Vítkovský).