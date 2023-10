Krajská fotbalová I. A třída mužů měla o víkendu na programu 8. kolo. V něm se dařilo Dačicím, které doma poslednímu Kovářovu nasázely půltucet branek a po zaváhání Sezimova Ústí se posunuly do čela tabulky skupiny B. Nekompletní Nová Včelnice doma s Lišovem brzy prohrávala o dva góly, a přestože zbytek zápasu patřil jí, z převahy dokázala vytěžit jen snížení.

Dačický útočník Robin Štolba (uprostřed) si v duelu s Kovářovem připsal hattrick a s 13 góly vede suverénně pořadí střelců I. A třídy. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – ZD Kovářov 6:0 (4:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Řekli jsme si, že hlavně nesmíme soupeře podcenit, i když se nachází na posledním místě tabulky. Do zápasu jsme šli s plným nasazením a snahou dát co nejrychleji gól, což se nám povedlo hned v první minutě zásluhou Slabého. Míč jsme měli pod kontrolou, Kovářov bránil i v devíti lidech, přesto jsme se po krásných akcích dostávali do šancí, které jsme dokázali i úspěšně zakončovat, takže jsme do přestávky přidali další tři branky. Po změně stran jsme tak postupně mohli dát prostor hráčům z lavičky a nadále jsme předváděli zodpovědný výkon, který jsme korunovali ještě dvěma zásahy. Po zaváhání Sezimova Ústí jsme se vyhoupli do čela tabulky, ale zůstáváme na zemi. Chceme se držet špičky tabulky, ale jdeme zápas od zápasu. Hráčům patří poděkování, jak k utkání přistoupili.“

Branky: 15., 21. a 72. Štolba, 1. Slabý, 42. M. Distel, 54. Šimánek. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (72. Holub). Rozhodčí: Prinz – Kollmann, Kříž. Diváci: 53.

Dačice: Marek (78. Máša) – Slabý (33. Burian), V. Leitkep, Chyška, Šívr (62. M. Leitkep) – Přikryl, Brtník, O. Krejča (57. Škoda), M. Distel – Šimánek, Štolba.

TJ Nová Včelnice – SK Lišov 1:2 (0:2)

Michal Pivko, hrající kouč N. Včelnice: „Máme tři zraněné hráče, kteří marodí s kolenem, během první půle se k nim přidal další, takže nás provází trochu smůla. Lišov měl zpočátku převahu a už v šesté minutě se dostal do vedení, když jsem zavinil takovou smolnou penaltu. Ale faul to byl. Do půlhodiny se hosté prosadili ještě jednou, ale pak přestali hrát a soustředili se na udržení výsledku. My byli od té doby po zbytek utkání lepší, po hodině hry jsme snížili, ale už se nám nepovedlo ani vyrovnat, přestože možnosti k tomu byly. Ještě v 90. minutě jsme měli dvě velké šance, ale nedokázali jsme pořádně zakončit. Lišov na hru směrem dopředu úplně rezignoval, nakonec však vedení udržel. Jestliže jsme po minulém víkendu byli hodně rozčarovaní z rozhodčích, tak tentokrát je musím pochválit. Odřídili zápas přesně tak, jak se má.“

Branky: 61. Neubauer – 6. (pen.) Pechoč, 27. M. Průša. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Bartůněk – Křížek, Janovský. Diváci: 56.

N. Včelnice: Vokuš – Mareš, Malý (46. Mojžíšek), Blažek, P. Jaroš (73. Poslušný) – Kalkus (30. Neubauer), Pivko, Tuček, Šlapanský, Petráš – Průša.