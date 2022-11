Slavia České Budějovice – FK Dačice 1:8 (1:5)

Josef Novák, trenér Dačic: „Chtěli jsme navázat na povedené utkání Bernarticích a v nasazení, které nás tam zdobilo. To se povedlo a od prvních minut jsme soupeře přikovali k jejich vápnu. Skóre otevřel už ve 3. minutě krásnou trefou do šibenice Přikryl, druhý gól přidal hlavou po centru Brtník a pak následovala dvacetiminutovka Štolby, který do přestávky stihl hattrick. Do druhé půle jsme šli s odhodláním zůstat aktivní a nenechat se uchlácholit tím, že vedeme 5:1. Musím ocenit, že kluci nepolevili, udrželi tempo a přidali ještě další branky. Svůj čtvrtý gól v utkání nejprve zaznamenal Štolba a pak se ještě dvakrát prosadil další útočník Vacek. Ještě musím zmínit nešťastnou 17. minutu, kdy došlo k ošklivé srážce domácího Bohůnka s naším Zejdou, při níž si oba rozčísli hlavy a vypadalo to i na podezření z otřesu mozku. Oba putovali do nemocnice, ale naštěstí to kromě pěti stehů, které každého zdobí, snad nic vážnějšího nebude, protože se závěrečným hvizdem se oba objevili na hřišti a dokonce si šli s ostatními hráči podávat ruce. V posledním podzimním zápase doma přivítáme Veselí nad Lužnicí a chtěli bychom pokračovat v podobném stylu.“