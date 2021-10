Jan Beneš, trenér Dačic: „Fotbal v Bernarticích postrádal kvalitu i tempo. Nám se sice vcelku dařila kombinace, ale bohužel nefungovala finální fáze. Domácí bránili v bloku a čekali na naše chyby, kterých jsme se po většinu zápasu vyvarovali. Když už duel pomalu směřoval ke spravedlivé bezbrankové remíze, přišla necelých deset minut před koncem naše nezodpovědná chyba v podobě faulu v pokutovém území a soupeř rozhodl z penalty. Tři body jsme si nezasloužili, ale to ani Bernartice, takže si myslím, že remíza by byla spravedlivější. Teď nás čeká zápas podzimu v Nemanicích, který rozhodne, jestli budeme hrát o záchranu, nebo v klidnějším středu tabulky.“

Branka: 83. Fučík (pen.). ŽK: 4:0. Rozhodčí: Jarolím – Průchová, Šíma. Diváci: 90.

Dačice: Marek – Máša (57. Křivánek), Chyška, T. Zejda, V. Moučka – Přikryl (46. M. Moučka), Brtník, M. Votava, Králíček, Vítkovský (76. Peňáz) – Beneš (88. Šlápota).

ZD Kovářov – TJ Nová Včelnice 6:0 (1:0)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Odjeli jsme pouze v jedenácti, z toho čtyři hráči při vší úctě k nim zatím na I. A třídu nemají, ale momentálně prostě nemáme lidi. Navíc jsme byli i bez brankáře, takže mezi tyče musel Vokuš. Přesto první půle nabídla vyrovnaný průběh. Mohli jsme jít dokonce do vedení, ale velkou šanci jsme neproměnili a vzápětí jsme naopak inkasovali. O osudu střetnutí rozhodl začátek druhé půle. Hned v 47. minutě jsme dostali druhý gól z penalty po našem faulu, krátce na to Kovářov přidal dvě slepené trefy a bylo hotovo. Soupeř zvítězil zaslouženě, my hráli to, na co jsme v dané situaci měli. Ještě nás čekají dva zápasy, tak to musíme nějak doklepat.“

Branky: 17. a 84. Rak, 47.(pen.) a 61. Brůžek, 51. Holub, 52. Sedlák. Bez karet. Rozhodčí: Kovařík – Dimitrov, Ryneš. Diváci: 80.

N. Včelnice: Vokuš – Tuček, Malý, Šlapanský, P. Jaroš – Novotný, D. Jaroš, Havlíček, Mareš – Mojžíšek, M. Zápotoka.