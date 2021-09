Dačice dokázaly uspět na půdě českobudějovické Slavie, když dobrý základ k vítězství položily dvěma trefami v úvodu střetnutí. Nová Včelnice na první vítězství v sezoně stále čeká. Doma s Nemanicemi sice dvakrát vedla, ale hosté pokaždé dokázali vyrovnat.

TJ Nová Včelnice – SK Nemanice 2:2 (1:1)

Vladimír Bervid, trenér N. Včelnice: „Utkání se mi opět nehodnotí lehce. Hosté vycházeli z velmi silně zabezpečené obrany, kde se snažili držet míč a pak udeřit dlouhými nákopy za obranu. Nám se však přesto podařilo dostat je pod tlak a už v 16. minutě po rohovém kopu skóroval David Jaroš. Špatně jsme ale reagovali v obranné fázi a po hrubých individuálních chybách jsme inkasovali oba góly, ve 24. minutě na 1:1 a poté po změně stran v 77. minutě na 2:2. Mezitím se opět po rohu prosadil Vokuš a my šli v 50. minutě znovu do vedení. Bohužel, je to další ztráta za domácí remízu. Budeme pracovat dál, abychom se vymanili ze špatného začátku soutěže. Protivníci nás nepřehrávají, největším soupeřem jsme zatím my sami sobě.“

Branky: 16. D. Jaroš, 50. Vokuš – 24. Strnad, 77. Záveský. ŽK: 2:0 (Hornát, Malý). Rozhodčí: Valeš – Tomaň, Černý. Diváci: 40.

N. Včelnice: Koudelka – Hornát, Malý, Šlapanský, Vokuš (78. Holec) – D. Jaroš – Petráš, Němeček, Mareš (69. P. Jaroš) – Tuček (55. Didek), Pivko.

Slavia České Budějovice – Centropen Dačice 1:3 (1:2)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Úvod utkání patřil domácímu týmu, který zatím čeká na první body. Jeho aktivitu jsme však přibrzdili prvním gólem, který jsem vstřelil já. Na to Slavia zareagovala a brzy vyrovnala, ale Votava nám po rohovém kopu zase vrátil vedení. Do konce první půle jsme drželi více balon, ale příliš šancí jsme si už nevytvořili. Soupeř hrozil z rychlých brejků, ale trápila jej koncovka. I druhý poločas jsme byli lepší na balonu, stále nám však chyběl uklidňující třetí gól. Šance jsem měl já, Křivánek i Chyška. Klid nám tak přinesla až trefa Brtníka nedlouho před koncem. Domácí se sice snažili, ale v současné době asi nemají dostatečnou kvalitu. Myslím, že o naší výhře rozhodlo větší nasazení a lepší efektivita při zakončení.“

Branky: 7. Bravenec – 3. Beneš, 14. M. Votava, 85. Brtník. ŽK: 2:3 (Slípka, Wejskrab, Sedláček – Křivánek, M. Votava, Lovětínský). Rozhodčí: Mráz – Kříž, Handšuh. Diváci: 80.

Dačice: V. Zejda – Vítkovský (61. V. Moučka), Chyška, Lovětínský, T. Zejda – Peňáz (54. Šlápota), Brtník, Beneš, M. Votava, Přikryl (68. M. Moučka) – Křivánek(88. Máša).