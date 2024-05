Třiadvacáté kolo krajské fotbalové I. A třída týmům z Jindřichohradecka radost nepřineslo. Dačice neuspěly na půdě Chýnova a čtyři kola před koncem už se pomalu smiřují s tím, že boj o postup bude bez nich a poperou se o něj Sezimovo ústí s táborským Meteorem. Nová Včelnice si zase porážkou na půdě budějovické Slavie zkomplikovala záchranářské práce, když ji dvěma góly srazil na kolena bývalý ligový prvoligový fotbalista Ivo Táborský.

Krajská fotbalová I. A třída pomalu spěje do finiše. Dačice si porážkou v Chýnově už zřejmě přibouchly postupové dveře, které naopak zůstávají otevřeno pro Meteor Tábor. | Foto: Meteor Tábor

FC Chýnov – FK Dačice 2:1 (0:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Všichni jsme věděli, že jedeme na půdu soupeře, který nám jako technickému týmu kvůli svému důraznému stylu hry moc nesedí. Ale pokud usilujeme o postup, tak musíme i takové zápasy zvládat. V první půli jsme se s tím popasovali dobře, dali jsme zásluhou Přikryla vedoucí gól a také předvedená hra byla celkem slušná. O přestávce jsme si řekli, že budeme pokračovat v aktivní hře, abychom soupeře nedostávali do hry. Odhodlání však zůstalo v kabině. Chýnov nás hned od začátku zatlačil a čtvrt hodiny jsme byli pod neustálým náporem. A bylo jen otázkou času, kdy nás domácí potrestají. Tlak jsme nakonec přežili a začali se dostávat do hry. Bohužel jen do 81. minuty, kdy soupeř zahrával rohový kop a nekrytý hráč vyrovnal. V 84. byl jasně faulovaný ve vápně náš Šívr, ale rozhodčí to asi neviděl a ihned z protiútoku do otevřené obrany Chýnov vstřelil vítězný gól. Nechci a nebudu hodnotit rozhodčí, chyby dělají všichni, jinak pískali celkem s přehledem. Asi je po postupových nadějích, nedá se nic dělat. Máme celkem mladý kádr a věřím, že to pro hráče bude dobrá zkušenost. Jestli chceme hrát na špici a pomýšlet na postup, tak tomu musí dát všichni maximum po celou sezonu. Nemůžeme klukům nic vyčítat, určitě každý z nich chtěl. I když to letos nevyjde, život jde dál a my se o to pokusíme určitě v příštím ročníku. Kluci budou zase o kousek zkušenější a věřím, že i posily, které přijdou, vnesou do týmu stálou fotbalovou konkurenci. Jinak blahopřeji soupeři k vítězství a přeji mu hodně štěstí k záchraně.“

Branky: 81. Hruška, 84. Zadražil – 32. Přikryl. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Vejčík – Pečenka, Hnilička. Diváci: 150.

Dačice: Marek – V. Leitkep (71. Šívr), Kněžínek, Chyška, Přikryl (82. Burian) – M. Distel, Brtník, Šimánek, T. Zejda – Štolba, Toman.

Slavia České Budějovice – TJ Nová Včelnice 2:0 (0:0)

Libor Holec, trenér N, Včelnice: „První poločas byl v našem provedení velmi slušný. V úvodu sice byli aktivnější domácí, kteří si vytvořili i nějaké šance. Zlobil nás hlavně exligista Táborský, jehož nejprve vychytal Holický a v druhé příležitosti přeloboval branku. My se postupně začali dostávat ke slovu a zhruba od 25. minuty jsme byli lepší. Vypracovali jsme si také tři, čtyři dobré možnosti, ale ty jsme nezužitkovali. Po změně stran jsme šli na hřiště s tím, že budeme hrát stejně, že nebudeme Slavii pouštět do šancí a sami si budeme nějaké vytvářet. To však úplně neplatilo. Soupeři se povedlo střídání a nový hráč na hřišti uvolnil Táborského, který vyhrál souboj jeden na jednoho a střelou po zemi poslal Slavii do vedení. My potom měli pár standardek do vápna, ale ani jedna se neujala. Navíc při jedné takové situaci domácí balon odhlavičkovali, šli do brejku jeden na jednoho a byl to znovu Táborský, který se zhruba čtvrt hodiny před koncem nemýlil. Tím bylo po zápase.“

Branky: 65. a 76. Táborský. ŽK: 1:1. Rozhodčí: R. Valeš – Crkva, Kovařík. Diváci: 150.

N. Včelnice: Holický – Vokuš (83. Pošlušný), Šlapanský, D. Jaroš, Kalkus – P. Jaroš, Pivko (83. Mojžíšek), Havlíček (74. Kupka), Hornát, Kašša – Blažek (83. Shelelia).