Lokomotiva České Budějovice – Centropen Dačice 2:2 (2:1)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Ačkoliv se hrálo, jak se říká, o šest bodů, tak zápas byl z obou stran hodně otevřený a přestože na podívanou to nebyla žádná krása, tak nabídl spoustu příležitostí. Domácí se brzy dostali do dvoubrankového vedení a s námi to nevypadlo dobře. Naštěstí Štolba brzy snížil a další příležitosti Lokomotiva do přestávky nevyužila. Zkraje druhého poločasu se mi povedlo vyrovnat a do konce zápasu se střídaly další šance na obou stranách. Ani jeden tým je však nedokázal využít, a tak duel dospěl k spravedlivé remíze. Bod zvenku bereme, ovšem přišli jsme o vyloučeného Tomáše Zejdu, který po zápase dostal druhou žlutou kartu za kritiku rozhodčího.“