V pátém kole krajské fotbalové I. A třídy se z vítězství radovaly oba týmy z Jindřichohradecka, a to shodným výsledkem 2:1. Dačice dokázaly uspět na horké lišovské půdě, novovčelnický nováček zdolal Jistebnici a získal premiérové tři body v sezoně.

Včelničtí fotbalisté si připsali premiérové body v této sezoně. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

SK Lišov – FK Dačice 1:2 (1:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Jeli jsme s cílem konečně venku naplno zabodovat, což se nám podařilo, i když to nebylo vůbec jednoduché. Domácí na pěkném hřišti, ale tvrdém povrchu hráli jednoduchý fotbal, my byli víc na míči a celý zápas herně lepší. Přesto jsme v první půli inkasovali, když jsme nechali na malém vápně zcela osamoceného Červenku, který si mohl vybrat, kam střelu umístí. Po změně stran jsme se snažili vývoj otočit, což se nám nakonec podařilo po obdobných situacích, kdy pokaždé střílel Štolba a my skórovali z odražených balonů. Nejprve tak Josef Brtník vyrovnal a dvě minuty před koncem nám výstavní ranou zajistil vítězství Matěj Distel. Za výhru jsme moc rádi, kluci si ji vybojovali, přestože to nebyl úplně krásný fotbal. Myslím, že v Lišově se nebude příliš vyhrávat.“

Branky: 29. Červenka – 78. Brtník, 88. M. Distel. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Písek – Novotný, Švec. Diváci: 100.

Dačice: Marek – Přikryl (85. Vítkovský), Leitkep, Chyška, Slabý – M. Distel, Brtník, Šimánek, T. Zejda – Burian (90. O. Krejča), Štolba.

TJ Nová Včelnice – 1.FC Jistebnice 2:1 (2:1)

Michal Pivko, hrající trenér N. Včelnice: „Od samého začátku jsme šli za vítězstvím, chtěli jsme uspět a určitě jsme byli lepší. Vytvořili jsme si mnoho šancí, ale nedokázali jsme pořádně zakončit. První gól přišel z našeho dobrého presinku, kdy jistebnický brankář se stoperem udělali chybu a Kalkus dával do prázdné branky. Hosté však dokázali v 23. minutě vyrovnat, když nám po dlouhém nákopu za obranu vzadu propadl balon a jejich hráč tam zůstal sám. Myslíme si však, že to bylo z ofsajdu. Brzy jsme si naštěstí vzali vedení zpět. Didek předvedl pěknou individuální akci a po jeho nahrávce jsem hlavičkoval do prakticky odkryté branky. Po změně stran se hosté pochopitelně s nepříznivým stavem snažili něco udělat, měli i o něco víc ze hry, ale větší příležitosti si nevytvořili. My fyzicky trochu odpadali, ale těsný náskok jsme udrželi až do konce.“

Branky: 9. Kalkus, 28. Pivko – 23. Ruber. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Kovařík – Bartůněk, Ovčáček. Diváci: 80.

N. Včelnice: Vokuš – Mareš, Šlapanský, Blažek, Tuček – Kalkus (63. P. Jaroš), D. Jaroš, Didek, Pivko, Petráš – Neugebauer (70. Tušil).