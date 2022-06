Jan Beneš, trenér Dačic: „Poslední zápas ve Veselí jsme chtěli zvládnout za tři body, abychom tak zakončili velice povedené jaro. Bohužel, realita byla úplně jiná a předvedli jsme nejhorší výkon této sezony. Domácí poctivě bránili, vyráželi do brejků a my si s touto taktikou nedokázali poradit. Chyběl nám pohyb, špatně jsme kombinovali a finální fáze byla tragická. Veselí dokázalo potrestat naše chyby čtyřmi góly, zatímco my bychom nedali branku, ani kdybychom tam byli týden na soustředění. Mrzí mě, že jsme takto ukončili sezonu, která se celkově ale dá i přes slabší podzim hodnotit pozitivně.“

Branky: 3., 69. a 85. Ježek, 52. Marcilis. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Vejčík – Kocina, Kotnauer. Diváci: 50.

Dačice: V. Zejda – Vítkovský (77. Šívr), Chyška, Leitkep, Máša (17. Š. Hric) – Peňáz (55. Štěpánek), T. Zejda, Brtník, M. Votava, Přikryl (77. Brůžek) – Beneš.

TJ Nová Včelnice – Sokol Bernartice 1:3 (1:0)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Zápas byl ovlivněný počasím, ve velkém horku se ani jednomu mužstvu nechtělo moc běhat, bylo to bez větších šancí i bez šťávy. My si převahu nevytvořili, ani moc příležitostí. Z naší strany tam byla jen jedna pohledná akce, kdy jsme si dvakrát narazili míč a Didek nás poslal do vedení. Po změně stran jsme se však úplně vytratili a hosté nám dali tři góly. Nikomu o nic nešlo, takže se to jen z donucení odehrálo. Uvidíme, co bude dál. Včelnici chybí hráči a je zapotřebí s tím něco začít dělat bez ohledu na to, v jaké soutěži bude působit."

Branky: 36. Didek – 74. a 79. Pěchota, 60. Rakovan. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Tauber – D. Macháček, Novotný. Diváci: 50.

N. Včelnice: Ködel – Vokuš, Šlapanský, Tuček, P. Jaroš (30. Novotný) – Petráš, Pivko, D. Jaroš, Němeček, Didek (85. Shelelia) – L. Zápotoka (86. Tušil).