Zcela rozdílné pocity prožívali v 7. kole krajské fotbalové I. A třídy zástupci Jindřichohradecka v krajské metropoli, a to nejen podle výsledku. Zatímco Dačice vyhrály 4:1 ve férově vedeném souboji na hřišti Slavie, hráči Nové Včelnice stejným výsledkem prohráli na hřišti Lokomotivy a hodně spílali trojici sudích, kteří jim neznali dva góly kvůli údajnému ofsajdu a domácím naopak klíčovou třetí trefu po stejném prohřešku uznali. Celek od Dyje se po tříbodovém zisku dotáhl bodově na vedoucí Sezimovo Ústí, včelnický tým je dvanáctý.

Dačičtí fotbalisté se po výhře na českobudějovické Slavii dotáhli na čelo tabulky I. A třídy sk. B. | Foto: archiv Deníku

Slavia České Budějovice – FK Dačice 1:4 (1:2)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Úvodní minuty proběhly v patrnějším duchu, postupně jsme byli více na balonu a Slavia hrozila spíše z brejků. Velmi zády jsme se dostali do vedení, když se po krásné přihrávce Brtníka trefil Štolba. Po dvaceti minutách jsme přidali druhou trefu. Tentokrát Štolba parádně vybídl ke skórování Distela, jenž pouze doklepával do sítě. Chtěli jsme vydržet bez inkasované branky do přestávky, ale to se nám nepodařilo. O přestávce jsme si řekli, že zvýšíme agresivitu a na domácí vlétneme. To hráči do puntíku vyplnili a brzy jsme zásluhou Šimánka přidali třetí trefu. Tím jsme se uklidnili a pak už jsme na hřišti kralovali. Vytvářeli jsme si další šance a jednu z nich ještě zužitkoval Štolba. Kluky musím pochválit, zápas poctivě odmakali. Bylo to pohodové a férové utkání, k čemuž přispěli hráči Slavie i rozhodčí.“

Branky: 38. Pollák – 3. a 65. Štolba, 20. M. Distel, 51. Šimánek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Kovařík – Dimitrov, Picka. Diváci: 90.

Dačice: Novák – Šívr, Chyška, Leitkep, Slabý (85. Vítkovský) – M. Distel (87. Burian), Brtník, Krejča, Přikryl – Štolba (82. Točík), Šimánek.

Lokomotiva České Budějovice – TJ Nová Včelnice 4:1 (2:0)

Michal Pivko, trenér N. Včelnice: „Začal bych spíše u rozhodčích než i fotbalu. Už hrajeme krajské třídy dlouho a víme, jak to na Českobudějovicku funguje s rozhodčími. Tentokrát se předvedli opravdu hodně. Domácí dali úvodní dva góly po rohových kopech, kdy jsme u obou zaspali. Brzy po změně stran snížil Didek a stejný hráč pak vstřelil další gól, ale nebyl uznaný kvůli ofsajdu, který však nebyl. Pak jsme znovu skórovali a sudí nám ani tuto branku neuznali, pět ze stejného důvodu. Ale stoprocentně tam postavení mimo hru nebylo. Samozřejmě se to kvůli rozhodčím vyhrotilo a plály emoce. Korunu všemu nasadili v 64. minutě, kdy domácí přidali třetí gól, tentokrát z dvoumetrového ofsajdu. A světe div se, praporek zůstal dole a píšťalka nemá. Kvůli protestům v té chvíli spatřil červenou kartu vedoucí mužstva Jan Pudil. To, co arbitři předváděli, je opravdu za hranou. Jak jsme si zjistili, z Lokomotivy se bez červené karty neodjíždí. Po inkasované brance jsme zjistili, že to nepůjde, takže jsme prostřídali a čekali na konec. Soupeř nám pak ještě v úplném závěru dal jednu branku. Trojice sudích to vzala do svých rukou a výsledek je takový, jaký je.“

Branky: 38. Mrosko, 41. Václavík, 64. Martínek, 90. Wenzl – 53. Didek. ŽK: 2:5. ČK: 0:2 (49. D. Jaroš, 65. Pudil - vedoucí týmu). Rozhodčí: Votava – Crkva, Ovčáček. Diváci: 80.

N. Včelnice: Vokuš – Mareš (53. Neubauer), Šlapanský, Blažek, P. Jaroš (85. Poslušný) – Kalkus (87. Shelelia), Pivko (82. Tušil), Didek, D. Jaroš, Petráš (85. Mojžíšek) – Tuček.