Jan Beneš, asistent trenéra Dačic: „Kovářov se po loňské sezoně ani teď neobjevuje v dobré formě a myslím si, že jsme byli po celý zápas lepším týmem. Trochu jsme měli strach z počasí a terénu, ale nakonec to nebylo tak strašné a kombinace se nám dařila i na tomto hřišti. Především v prvním poločase jsme domácí jasně přehráli, vytvořili si plno šancí, ale pouze jediná střela Štolby skončila v síti. Po změně stran jsme chtěli pokračovat v aktivní hře, domácí však z ojedinělé příležitosti vyrovnali. To nás na chvilku vyvedlo z míry, ale naštěstí jsme se rychle oklepali a dál pálili šance. Nakonec přidal Štolba druhou branku a vítězství potvrdil Marek Moučka. Odehráli jsme kvalitní utkání, ale naše neproměněné možnosti z něj udělaly zbytečné drama.“

Branky: 54. Suchan – 18. a 54. Štolba, 79. Moučka. Rozhodčí: Bartůněk – Kovařík, Šťastný. ŽK: 5:3. Diváci: 78.

Dačice: Marek – T. Zejda (70. Máša), Chyška, Vít Leitkep, Petr Slabý – Přikryl (62. Moučka), M. Votava, Brtník, Jan Vacek (74. Šimánek), M. Distel – Štolba (86. Vojtěch Leitkep).

FC Chýnov – Sokol Třebětice 1:1 (0:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Na úvod soutěže nás čekal těžký soupeř, loni druhý Chýnov, a svou kvalitu potvrdil. Úvod zápasu patřil domácím, my se rozkoukávali a postupně se hra vyrovnala. Jako první zahrozili domácí, když útočník Král z malého vápna netrefil branku. Ve 34. minutě jsme po kombinaci a rychlém protiútoku nastřelili Jendou Chvátalem břevno a následné dvě dorážky zlikvidoval výborný brankář Chýnova. Druhé dějství bylo vyrovnané od samého začátku, bohužel v 52. minutě využil domácí Král náš špatný odkop že šestnáctky a poslal svůj tým do vedení. My se nepoložili, změnili jsme rozestavení a trpělivou hrou jsme zaslouženě vyrovnali po trefě Vojty Bastla. Právě on měl o pět minut později na kopačce druhý gól, ve vynikajíc šanci ale přestřelil branku. Až do konce to bylo vyrovnané a zápas skončil, myslím, zaslouženou remízou. Za premiéru v I. A třídě musím kluky pochválit.“

Branky: 52. Král – 75. V. Bastl. Rozhodčí: Švec – Novotný, Šíma. ŽK: 3:1. Diváci: 150.

Třebětice: Urbánek – Novák, P. Kelbler, Trávníček, Švarc (63. Tříletý) – J. Chvátal, V. Bastl, Habr, R. Nehyba, T. Chvátal – O. Černoch (90. Pokorný).