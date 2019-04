Po dvou venkovních porážkách zabral dačický tým, který porazil Meteor Tábor. Remízu se silným Lišovem si připsala Nová Včelnice.

I. A třída sk. B

Nová Včelnice – Lišov 1:1 (0:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice: „Proti třetímu Lišovu jsme chtěli bodovat a z kluků čišelo odhodlání se o to poprat. Na soupeře jsme vlétli, kluci hráli aktivně a dodržovali to celý první poločas. Byli jsme lepší a navíc měli čtyři velké možnosti ke skórování. Škoda, že jsme ani jednu neproměnili, mohlo se to pro nás vyvíjet lépe. Hned po přestávce jsme totiž inkasovali, když jsme neobsadili protihráče a ten umístěnou střelou k tyči otevřel skóre. Kluci však zabrali a v 55. minutě jsme se dočkali vyrovnání zásluhou Blažka, který po dlouhém sólu ustál ve sprintu tři souboje a ještě přesně zakončil. Pak se hra otevřela a vyhrát mohly oba týmy. Nás dvakrát podržel brankář Koudelka, my však měli také šance. Tři body jsme sice nezískali, ale je vidět, že kluci se po nevydařeném podzimu zvedají.“

TJ Nová Včelnice

Koudelka – Mareš, Jaroš, L. Šlapanský (71. J. Matějka), Vokuš (63. V. Hornát) – Petráš, Tuček, Didek, Průša – O. Blažek, Horák.

Dačice – Meteor Tábor 3:2 (2:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Po dvou venkovních porážkách jsme s předposledním celkem tabulky chtěli samozřejmě plně bodovat. Sedmdesát procent času jsme za tímto cílem šli odhodlaně. Přestože jsme tentokrát nebyli až tak výrazně lepší, i tak jsme táborský Meteor přehrávali, vytvářeli si příležitosti a zásluhou Beníčka, Dědiče a Votavy si do 53. minuty vybudovali tříbrankový náskok. Avšak místo toho, abychom zápas v klidu dohráli, dovolili jsme soupeři v 62. minutě korigovat a v samém závěru snížit na rozdíl jediné trefy. Zachránil nás až závěrečný hvizd a místo jednoznačné partie to bylo těsné vítězství. Po dvou herně vydařených duelech, v nichž jsme nezískali ani bod, jsme tentokrát předvedli jen průměrný, i kdy bojovný výkon a bereme tři . Těším se na zápas, kdy to skloubíme dohromady a povede se nám zvítězit po dobrém výkonu.“

Centropen Dačice

Cettl – Brtník, Chyška, Nováček, Beníček (64. Křivánek) – Šimánek, M. Votava, Točík, Hric (81. M. Distel) – Diviš (71. Beneš), Dědič.