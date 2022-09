Dušan Lovětínský, trenér Dačic: „První poločas nám herně úplně nevyšel, možná nás trochu svazovala nervozita z prvního domácího utkání. Přestože jsme nehráli úplně podle představ, dostali jsme se poměrně brzy do vedení po trefě Vacka. Moc dalších šancí jsme si nevytvořili, ale zmínil bych hlavičku Štolby, jež měla gólové parametry, ale šla těsně mimo. Soupeř měl jednu nebezpečnou střelu, s níž si bravurně poradil náš brankář Marek. Druhý poločas jsme začali aktivněji, dobře jsme kombinovali a dvěma góly v rozmezí šesti minut, o které se postarali Distel a poté překrásně z trestného kopu Štolba, jsme definitivně rozhodli. Vývoj jsme potom až do konce bez problémů kontrolovali a Mladou Vožici nepustili do žádné příležitosti. Jsme spokojeni s výsledkem a hlavně s tím, že jsme vzadu uhráli nulu, i když je samozřejmě stále co zlepšovat.“

Branky: 13. Vacek, 68. M. Distel, 73. Štolba. Rozhodčí: R. Šťastný – Cigáň, Náprava. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Dačice: Marek – Slabý (89. Diviš), Chyška, Vít Leitkep, T. Zejda – Přikryl (76. M. Moučka), Brtník, M. Votava (86. Máša), M. Distel, Vacek (82. Šimánek) – Štolba (79. Vojtěch Leitkep).

Slavia České Budějovice – Sokol Třebětice 0:4 (0:2)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Vstup do utkání nám vyšel, od začátku jsme se usadili na domácí polovině a dařilo se nám do prvního gólu. Poté jsme začali strašně kazit i jednoduché věci a hlavně naším přičiněním tak soupeř hru rázem vyrovnal. Přesto jsme předvedli pár výborných akcí a z jedné takové jsme náskok navýšili. O přestávce jsme si zlehka řekli, co změnit, co dělat trochu jinak a hned to bylo na hřišti znát. Druhé dějství bylo z naší strany dominantní, domácí jsme přehrávali a vytvořili jsme si i dost dalších šancí. Jediným záporem druhé půle bylo, že jsme proměnili jen dvě příležitosti. Přesto bylo naše vítězství naprosto zasloužené.“

Branky: 39. a 80. O. Černoch, 7. M. Kelbler, 50. Švarc. Rozhodčí: Crkva – Tauber, Kotnauer. ŽK: 1:2. Diváci: 150.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Tříletý, P. Kelbler, Švarc (82. Přívětivý) – V. Bastl, Habr, R. Nehyba, J. Chvátal – O. Černoch, M. Kelbler (85. Mašát).