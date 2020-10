Dílčí krizí prochází Nová Včelnice, jež doma po matném výkonu nestačila na Chýnov a ve čtyřech posledních duelech získala jen bod. Dačičtí fotbalisté si sice doma připsali povinné tři body, ale s posledním Ševětínem měli víc práce, než si představovali.

TJ Nová Včelnice – FC Chýnov 1:4 (0:2)

Vladimír Bervid, trenér TJ Nová Včelnice: „Za neustálého deště byli hosté lepším týmem. Hráli jednoduchý účelný fotbal založený na nakopávání míčů do naší obrany a jejich dobíhání ve větším počtu hráčů. Často nás přečíslovali a vzniklé šance dokázali proměnit. My se utápěli v nepovedených kombinacích, nedůrazných soubojích a zbytečných ztrátách balonů. Kluci bojovali, nic nevypustili, ale k ničemu to nevedlo. Byl to z naší strany velmi nepovedený výkon. Po dobrém začátku soutěže jsme se propadli tabulkou dolů. I v omezeném režimu jsme stanovili v týdnu tréninky, to je jediná cesta.“

Branky: 76. Petráš - 24. a 66. Prášek, 38. Král, 75. Štrouf.

Rozhodčí: Písek - Kříž, Blažek. ŽK: 1:4.

N. Včelnice: Vokuš – Průša, Malý, L. Šlapanský, Němeček – Jaroš (65. Fanta), Heřmánek – Petráš, Pivko (46. Horák), Tuček – Didek.

Centropen Dačice – Ševětín 3:2 (1:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „S vědomím, že se možná jedná o poslední zápas podzimu, jsme chtěli domácí duel zvládnout a naplno bodovat. Začali jsme velice aktivně a připravili si tři dobré šance. Bohužel jsme proměnili pouze jedinou, kdy se trefil Matěj Votava. Následně nás za to soupeř potrestal vyrovnávací brankou, kterou jsme jako tradičně dostali po standardní situaci. Do přestávky se již nic zajímavého neudálo. I úvod druhé půle patřil nám, ale hráli jsme dobře pouze po velké vápno. Ševětín poctivě bránil a občas zlobil z nepříjemných brejků. V 70. minutě jsme se konečně prosadili mým gólem a už to vypadalo, že zápas výsledkově zvládneme. Jenže hosté vstřelili druhý gól,. A jak jinak, opět po standardce. Když už zápas směřoval k remíze, tak tři minuty před koncem vystřelil vítězství Pavel Dědič. Celkově šlo o průměrné utkání, v němž jsme se štěstím dokázali na domácí půdě získat všechny body.“

Branky: 16. M. Votava, 70. Beneš, 87. Dědič - 30. a 83. P. Novotný.

Rozhodčí: Kocina - Nedvěd, Saidl. ŽK: 3:2.

Dačice: V. Zejda – Máša (78. Vítkovský), Brtník, Chyška, Křivánek (67. T. Zejda) – Distel (60. Hric), M. Votava, Točík, Šimánek – Beneš, Dědič.