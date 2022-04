Jan Beneš, trenér Dačic: „Po celé utkání jsme byli lepším týmem, ale proti odevzdané Slavii se hrálo velmi těžko. Hosté se paradoxně po sporné ofsajdové situaci dostali ve 20. minutě do vedení, na což jsme však rychle zareagovali a Štolba čtyřmi góly do přestávky zápas rozhodl. Druhý poločas už se hrál pouze z povinnosti a my ze spousty šancí přidali už pouze dvě další trefy. Premiérově se mezi střelce zapsal Vítkovský a skóre jsem v poslední minutě uzavřel já. Tímto vítězstvím jsme Slavii v tabulce přeskočili a musím říct, že nám svým nekvalitním výkonem naši roli usnadnila. Teď jedeme na budějovickou Lokomotivu, což je soused v tabulce, jehož budeme chtít také dostat pod sebe.“

Branky: 22., 24., 27. a 42. Štolba, 49. Vítkovský, 90. Beneš - 20. Bláha. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Crkva - Jarolím, Hladík. Diváci: 80.

Dačice: Ferdan – Lovětínský (76. Máša), Leitkep, Chyška, T. Zejda – Přikryl (55. Hric), M. Votava (64. Peňáz), Brtník, Točík, Vítkovský – Štolba (46. Beneš).

SK Nemanice – TJ Nová Včelnice 1:0 (0:0)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „První půlka nabídla vcelku vyrovnanou partii bez extra šancí, protože se hrálo spíše od vápna k vápnu. Ale troufnu si říct, že po změně stran jsme byli lepší a měli jsme zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Dostali jsme se do několika vyložených šancí, z nich především ty Petráše a Didka, kteří se ocitli úplně sami před brankářem, volaly po gólu. Bohužel, nakonec jsme za neproměněné příležitosti pykali. V 89. minutě jsme zbytečně ztratili uprostřed hřiště balon, následoval závar před naší bránou a jeden z hráčů Nemanic balon pěkně trefil. Je to velká škoda, minimálně bod bychom si zasloužili, ale spíše tři. Doplácíme na to, že nemáme klasického střelce a na každý gól se strašně nadřeme. Pokud bych měl někoho vyzdvihnout, byl by to Tuček, který podal na stoperu velmi dobrý výkon. Po této porážce se nám situace už hodně komplikuje, neboť se hrálo vlastně o šest bodů a domácí nám už utekli na sedmibodový rozdíl. Na dostřel je jen předposlední Ševětín, ostatní nám už odskočili. Ale čeká nás ještě spousta zápasů a budeme bojovat až do konce.“

Branka: 89. Záveský. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brych - Hanzlíková, Juráň. Diváci: 40.

N. Včelnice: Vitouš – Vokuš, Malý, Tuček, P. Jaroš (74. Novotný) – Petráš, D. Jaroš, Havlíček (46. Hornát), Pivko, Němeček – Didek.