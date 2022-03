Centropen Dačice – TJ Nová Včelnice 2:1 (1:0)

Jan Beneš, trenér Dačic: „Derby moc fotbalové krásy nepřineslo, bylo vidět, že oba týmy si zvykají na přírodní trávu. Přesto si myslím, že jsme v prvním poločase byli aktivnější a z pěti dobrých příležitostí jsme aspoň jednu proměnili zásluhou Brtníka. V jeho závěru z ojedinělé možnosti Včelnice trefila tyč. Úvod druhé půle nám vůbec nevyšel a hosté z brejkové situace vyrovnali. Poté se to změnilo v boj o vítězný gól, který jsme nakonec vstřelili my, když Štolba proměnil pokutový kop. Šanci vyrovnat z penalty měli i hosté, ale trefili pouze břevno. My tak výhru uhájili a přestože to nebylo po dobrém výkonu, vzhledem k většímu počtu šancí jsme si ji zasloužili. Byly to důležité body směrem k záchraně.“