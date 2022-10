Marek Černoch, trenér Třebětic: „Lokální derby se hrálo před parádní návštěvou a v perfektní atmosféře. V prvním poločase se hra přelévala z jedné strany na druhou, v největší naší šancí se ocitnul Martin Kelbler, bohužel nastřelil jen tyčku. Z protiútoku se urodil rohový kop pro hosty a po našem nedůrazu se Dačice dostaly do vedení. Obraz hry se ani potom nezměnil. Nicméně musím uznat, že hosté byli kvalitnější na míči. Do druhého dějství jsme šli s jasným cílem toto utkání zlomit v náš prospěch. Od začátku jsme soupeře přišpendlili na jeho polovinu a vytvořili si asi pět jasných šancí, dvě tyče, jedno břevno a další možnosti pochytal výborný brankář Dačic. Z ojedinělé akce hostů se v 63. minutě kopala penalta, kterou Vacek proměnil a náš Vojta Habr dostal červenou kartu za hru rukou. Nás to ale nepoložilo a kluci i v deseti soupeře přehrávali a dočkali se zaslouženého vyrovnání. Nakonec jsme mohli zápas překlopit na naší stranu, bohužel jsme v koncovce selhali a tak se urodila remíza.“

Josef Novák, trenér Dačic: „Nemohli jsme počítat s naším elitním střelcem Štolbou, který onemocněl, což pro nás byla docela rána, ale podařilo se nám zajistit zkušeného Beneše, který nám hodně pomohl. Začali jsme aktivně, na domácí asi trochu dolehlo, že hrají doma a před tolika diváky, takže byli trochu nervózní. Byli jsme lepší na balonu ve 14. minutě jsme se ujali vedení, když se po rohovém kopu prosadil Votava. Zbytek poločasu probíhal ve stejném duchu a na jeho konci jsme mohli přidat druhý gól, ale Jan Vacek sám před brankářem z malého vápna přestřelil. Do druhé půle vstoupili lépe domácí a vyústěním toho byl vyrovnávací gól. To nás zase trochu nakoplo a hru jsme vyrovnali. Po hodině hry třebětický Vojtěch Habr zahrál na brankové čáře rukou, dostal červenou kartu a kopala se penalta, kterou proměnil Vacek. Vyloučení domácího hráče nám však paradoxně spíše uškodilo. Soupeř se semkl, více do hry se dostal hlavně Ondřej Černoch, který nám dělal velké problémy. Třebětice byly i v deseti až do konce lepší a také po zásluze vyrovnaly. Přesto mohl střídající Šimon Hric pět minut před koncem po pěkné individuální akci strhnout výhru na naši stranu, ale neproměnil. V kontextu celého utkání by to však nebylo spravedlivé, remíza podle mého soudu odpovídá.“

Branky: 53. M. Kelbler, 70. Trávníček – 14. M. Votava, 63. (pen.) Vacek. Rozhodčí: Dimitrov – Tauber, Kovařík. ŽK: 2:2 (T. Chvátal, Trávníček – Vacek, Vojtěch Leitkep). ČK: 1:0 (63. V. Habr). Diváci: 650.

Třebětice: V. Zejda – T. Chvátal, Trávníček, Tříletý, V. Novák (73. Švarc) – V. Bastl, V. Habr, R. Nehyba, J. Chvátal (85. D. Kelbler) – O. Černoch, M. Kelbler.

Dačice: Marek – Slabý (86. Vojtěch Leitkep), Vít Leitkep, Chyška, T. Zejda – Šimánek (69. Š. Hric), Votava, Brtník, Distel – Beneš (89. Vítkovský), Vacek.