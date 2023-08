Hned druhé kolo krajské fotbalové I. A třídy mužů svedlo k vzájemnému souboji oba týmy z Jindřichohradecka. Derby však mělo jednoznačný průběh a Dačice v něm na svém stadionu porazily novovčelnického nováčka hladce 5:0.

Dačičtí fotbalisté se v 2. kole I. A třídy radovali z výhry nad Novou Včelnicí 5:0. | Foto: archiv Deníku

Ráz střetnutí určil jeho začátek. Uzdravený superkanonýr Robin Štolba zajistil svému týmu už ve 12. minutě vedení 2:0, takže jeho mužstvo mohlo hrát v klidu a fotbal si užívat. Oslabená Včelnice tentokrát neměla naději na lepší výsledek a Dačice zápas čtyřmi góly rozhodly už během úvodního dějství. Škoda jen, že si do hlediště nenašlo cestu více diváků…

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „V prvním domácím utkání jsme nechtěli nic podcenit a vstoupili jsme do něj velmi svědomitě, jak jsme k tomu hráče nabádali. Cílem byla aktivní hra dopředu a zodpovědná defenziva. Brzy se nám povedlo vstřelit vedoucí branku zásluhou Štolby, který se po zranění vrátil do sestavy. Stejný hráče o tři minuty později přidal druhou trefu, čímž jsme mohli hrát v klidu. Do přestávky jsme přidali další dva góly a mnoho dalších příležitostí jsme ještě promarnili, když jsme si při jejich zakončení někdy počínali až laxně. Po změně stran jsme postupně prostřídali sestavu, aby si zahráli všichni kluci z lavičky, přesto jsme nadále měli hru ve své moci a je škoda, že jsme kromě jedné branky už nepřidali žádnou další, protože možností k tomu bylo víc než dost. Rozdíl ve skóre totiž mohl být i vyšší. Hráčům Včelnice slouží ke cti, že se i za rozhodnutého stavu snažili hrát fotbal. Našemu mužstvu pak patří poděkování a výkon a zodpovědný přístup.“

Michal Pivko, hrající trenér Nové Včelnice: „Odjeli jsme oslabeni o tři hráče ze základu včetně brankáře, takže mezi tyče musel hráč z pole. Věděli jsme, že Dačice jsou silný protivník, což také potvrdily. Domácí nás přehrávali v obraně, záloze i útoku a také jim pomohly rychlé trefy Štolby. Ten ukázal, jaký je to střelec, když se dvakrát dotkl míče a byly z toho dva krásné góly. My se sice snažili hrát fotbal, ale kromě branky, kterou jsme dali z ofsajdu, jsme si žádnou extra šanci nevytvořili. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě, byl lepší. Určitě bych vyzdvihl Vokuše v brance, který sice pětkrát inkasoval, ale minimálně pět šest dalších tutovek zneškodnil. Nebýt jeho, odjeli bychom s vyšší porážkou.“

FK Dačice – TJ Nová Včelnice 5:0 (4:0)

Branky: 9. a 12. Štolba, 36. Slabý, 42. Šimánek, 77. Richard Máša. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Herzog – Jelínek, Kovařík. Diváci: 39.

Dačice: Marek – Vít Leitkep (77. Šívr), Kněžínek, Chyška, Přikryl – Brtník – Burian (62. T. Zejda), M. Distel, Slabý (71. Richard Máša) – Štolba (68. Vítkovský), Šimánek (85. Šmíd).

N. Včelnice: Vokuš – Kalkus (59. Neubauer), Šlapanský, D. Jaroš, P. Jaroš – Petráš, Tuček, Pivko, Hornát, Průša (17. Mojžíšek) – Poslušný (46. Blažek).