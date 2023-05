Velmi očekávané derby 20. kola krajské fotbalové I. A třídy sk. B skončilo těsným vítězstvím třebětického lídra, který zdolal Dačice na jejich půdě 2:1. Zápas sledovalo 900 diváků, a ti vytvořili úžasnou atmosféru, kterou by mohly závidět i leckteré druholigové kluby.

Fotbalisté Třebětic oslavili výhru v derby se svými skvělými příznivci. | Foto: archiv klubu

Domácí se ujali záhy vedení prostřednictvím nejlepšího střelce v kraji Robina Štolby, vedoucí tým soutěže se však brzy otřepal, převzal otěže a pak v rozmezí sedmi minut otočil skóre. Po obrátce se hrálo podle dačických not, ale hosté pozorně bránili a v některých případech při nich stálo i štěstí, takže stav už se nezměnil a tři body putují do Třebětic. Přesto by utkání daleko více slušela remíza, jako tomu bylo na podzim.

Třebětický celek nadále vede tabulku s pětibodovým náskokem na Chýnov a navíc má k dobru dohrávku v Jistebnici, Dačice jsou páté.

Josef Novák, trenér Dačic: „Do derby jsme vstoupil dobře a Štolba nám už v 9. minutě zajistil vedení. Gól nám však paradoxně ublížil, klukům svázal nohy a zbytek prvního poločasu byli lepší hosté. O přestávce v kabině proběhla docela důrazná domluva a myslím, že to zafungovalo, protože druhou půlku jsme hráli úplně jinak. Celou dobu jsme Třebětice tlačili, bohužel jsme nedokázali vstřelit branku, i když šance k tomu rozhodně byly. Párkrát už jsme měli i ruce nad hlavou, protože k tomu blízko. Jako třeba v případě Štolbových hlaviček, po nichž balon jen těsně minul branku, nebo při při Kněžínkovu sólu. Hranice mezi mezi úspěchem a neúspěchem byla v tomto případě velice tenká. Stejně jako jsme o gól prohráli, mohli jsme o ten gól i vyhrát, takže je to velká škoda. Co se týče kulisy a atmosféry na stadionu, bylo to neuvěřitelné a divákům je za to potřeba poděkovat. Mile nás překvapili i naši fanoušci, kteří byli na tribuně hodně znát, což v Dačicích není vůbec zvykem. K tisícovce diváků určitě moc nechybělo, protože bylo prodáno přes sedm set lístků a ženy i děti měly vstup zdarma.“

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do derby jsme vstoupili hodně rozpačitě. Domácí na nás vlétli a vytvořili si očekávaný tlak, ten se nám ale nepodařilo přečkat a po centru se prosadil těžko bránitelný Štolba. Poté jsme hru vyrovnali a začali Dačice přehrávat. Bohužel, další komplikace přišla v 19. minutě, kdy se opět zranil kapitán Vojta Habr. Naštěstí jsme hráli dál hodně aktivně a vytvářeli jsme si šance. Jednu velkou měl Martin Kelbler, ale jeho zakončení šlo nad. Poté měl další dvě Roman Nehyba, jeho krásná střela šla těsně okolo tyče a když šel sám na brankáře, tak ho domácí strážce svatyně vychytal. Ale i nadále jsme se tlačili před branku soupeře a prolomili jsme to. V 33. minutě se trefil Martin Kelbler a za pět minut jsme skóre otočili trefou Vojty Švarce.

Ve druhé půli jsme očekávali výraznou aktivitu domácích, a to se také stalo. Dačice nás zatlačily, nám se nedařilo držet míč v mezihře a docházelo ke zbytečným ztrátám a standardním situacím. Všechny je zahrával Štolba, takže to znamenalo velké nebezpečí. My se soustředili na brejkové situace , které jsme ale do zdárného konce nedovedli. Domácí hráli druhé dějství velmi dobře, my však kvalitně bránili a připsali si důležité a hodně cenné vítězství proti výbornému protivníkovi.

Co bych ještě chtěl vyzdvihnout, to byla atmosféra utkání. Bylo to něco neskutečného. Hlavně naši fanoušci byli naprosto skvělým dvanáctým hráčem a výrazně nám pomohli. Za to jim patří velký dík.“

FK Dačice – Sokol Třebětice 1:2 (1:2)

Branky: 9. Štolba – 33. M. Kelbler, 39. V. Švarc. ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (90. Marek). Rozhodčí: Cigáň – Kovařík, Tauber. Diváci: 900.

Dačice: Marek – Chyška, Kněžínek, Brtník, Přikryl (63. Š. Hric) – Slabý (74. Točík), M. Distel, Šimánek, T. Zejda (84. O. Krejča) – Štolba, Vacek.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, O. Černoch, Tříletý – V. Habr (22. P. Švarc) – V. Švarc (82. Pokorný), F. Nehyba (90. Havlík), R. Nehyba, J. Chvátal – M. Kelbler.