Pěkně od podlahy se hrálo především v Řečici, kam zavítal velenický lídr. Oba celky se rozešly smírně, ale dohrávaly o deseti a sudí navíc ukázal celkem 11 žlutých karet. Cenný skalp získal Buk, který doma porazil Studenou, vysokou výhru si připsaly Suchdol a béčko Třeboně.

AC Buk – FK Studená 3:0 (2:0)

Libor Vondráček, hráč AC Buk (5.): „K utkání jsme přistoupili velmi zodpovědně a těšili se na soupeře, od něhož jsme mohli očekávat kvalitní kombinační fotbal. Naše soustředěnost se vyplatila a vypracovali jsme si dostatek šanci na to, abychom po poločase vedli po krásných brankách Petra Jaroše. Celý druhy poločas jsme si pohlídali útočníky Studené včetně obávaného desetigólového kanonýra Dvořáka a v závěru jsem střelou z dálky pojistil naše vítězství.“

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „V Buku se nám nedaří a upřímně říkám, že jsem rád, že máme tento zápas na tamním malém hřiště už za sebou. Domácí jsou rváči, myšleno jen v dobrém slova smyslu, a na svém hřišti to mají zmáknuté. Navzdory výsledku si troufnu říct, že jsme i přes značné absence herně rozhodně nebyli horší. Soupeři pomohl rozhodčí odpískaným nesmyslným faulem při souboji rameno na rameno na hranici vápna, po kterém Jaroš poslal svůj tým do vedení, což určilo další ráz utkání. Poté stejný hráč potvrdil lepší začátek domácích a pěknou střelou zvýšil. Od té doby jsme převzali iniciativu, ale naše šance jsme neproměnili. V druhé půli jsme se snažili o snížení, ale bohužel se nám to nepodařilo. Ke konci zápasu při naší snaze o vstřelení gólů měli domácí pár vyložených šancí a jednu z nich v 90. minutě proměnili. Mrzí mě, že kluci z Buku hrají na jednu stranu od podlahy, ale vzápětí se válejí, zdržují a simulují, jako tomu bylo v druhé půli. Ale dali tři góly, my žádný, proto vyhráli zaslouženě.“

FK Kardašova Řečice – Lokomotiva České Velenice 1:1 (0:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (7.): „V zápase jsme byli lepší, ale naše snaha o kombinaci byla kouskována tvrdou a místy přímo zákeřnou hrou Velenic. Již v prvním poločase byl po faulu soupeře zraněn Slavík, který utrpěl násobnou zlomeninu ruky a podzimní část pro něj bohužel skončila. Svoji převahu jsme dokázali vyjádřit krátce po přestávce, když se po standardní situaci prosadil Klokner. Další vynucené střídání přišlo v 67. minutě, když opět po faulu musel ze hřiště Tajml a za pět minut i Roubík. Zásahy do sestavy se promítly na naší hře, hosté si začali vytvářet příležitosti a nakonec dokázali vyrovnat. Oba týmy nakonec dohrávaly o deseti. U nás obdržel druhou žlutou kartu Jonáš Madar, který hasil chybu v rozehrávce. Jinak ale odehrál vynikající utkání a je pro nás velikým příslibem. Věřím, že pokud bychom zůstali kompletní, dovedeme utkání do vítězného konce. Více než výsledek mě však mrzí stav,v jakém jsme dohráli.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (1.): „Utkání začalo ve slušném tempu a s řadou nepřesností v rozehrávce. První poločas byl poměrně vyrovnaný a střídavě měla jedna strana mírně navrch. Do druhé části jsme chtěli zpřesnit přechodovou fázi do útoku a tím vytvořit větší tlak na obranu soupeře. Na začátku jsme zahrávali slibnou standardku z hranice velkého vápna, která se nám vůbec nepovedla a po dalších chybách jsme rázem prohrávali. Čas ubíhal a my si nedokázali vytvořit žádné příležitosti k vyrovnání. V 75. minutě jsme proto poslali na hřiště dalšího zkušeného útočníka Škáchu. Hru jsme více otevřeli, a to nás chvíli na to stálo vyloučení Srpka, který po druhé žluté musel pod sprchy. Paradoxně nás toto nakoplo a již v 82. minutě prokázal své zkušenosti Škácha, který předložil tutovku Jabůrkovi, a ten vyrovnal. I v deseti nás najednou bylo všude plno a dále jsme se snažili otočit stav utkání na naší stranu. Banašík hlavičkoval do břevna, Fiala netrefil prázdnou bránu a mohl bych pokračovat. Navíc domácí hráč uviděl v 85. minutě taktéž druhou žlutou a síly se tak vyrovnaly. Náš tlak trval do konce utkání a věřil jsem, že přidáme další branku. Bohužel, tentokrát nebylo štěstíčko na naší straně. Vzhledem k vývoji jsme přesto s bodem spokojeni, protože i v deseti jsme prokázali velkou vůli po vítězství.“

Jiskra Nová Bystřice – Tatran Lomnice 4:2 (3:2)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (4.): „Prvních dvacet minut bylo z naší strany trochu vlažnějších, přestože jsme se dostali do vedení, když Králíček precizně uvolnil Havla, jenž předložil tutovku Bobálovi. Hostům se za první poločas povedly dva brejky. První po ztrátě na půli hřiště, druhý po našem rohovém kopu. Obě situace vyřešili velmi dobře a šli do vedení. Nás vrátila do hry standardka a vlastní gól Šachla. Přeskupili jsme rozestavení a ještě do přestávky nás Havel dostal do vedení krásnou střelou z přímého kopu. Druhý poločas už byl jasně v naší režii a Lomnici docházely síly. Několikrát je podržel gólman Vala, který předváděl skvělé zákroky. Naše obrana pracovala kompaktně a do větší šance už jsme hosty nepustili. Dvacet minut před koncem nás krasným volejem uklidnil Janoušek, společně s Havlem náš nejlepší hráč.“

Václav Nohava, předseda Tatranu Lomnice (13.): „Pro diváky zřejmě slušný zápas, když jenom za první poločas padlo pět gólů, pro nás už to tak veselé nebylo. Po úvodním oťukávání jsme propadli na polovině hřiště a Bystřice přečíslení využila. Nám se povedlo brzy srovnat gólem Vojty Strouhy a záhy na to jsme šli do vedení, když jsme slušně sehráli útočnou akci, kterou zakončil střelou Tomáš Kabele. Před přestávkou se zřejmě zápas rozhodoval. Nejdříve jsme si dali nešťastného vlastence a v poslední minutě vymetl soupeř pavouky z trestného kopu. Ve druhém poločase jsme již nenavázali na výkon z prvního. Začali jsme ustrašeně, hned v úvodu jsme neobsadili hráče za vápnem, a ten měl dostatek času uklidit odražený balon přesně k tyči. My už nebyli moc nebezpeční a domácí šance, hlavně skvěle kopané trestňáky, vychytal Ondra Vala.“

Sokol Suchdol – Sokol Neplachov 4:0 (1:0)

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (6.): „Jsme rádi za přesvědčivou výhru a hlavně za nulu vzadu. Už jsme to potřebovali. První poločas byl vyrovnaný, šance měly oba týmy, my však dokázali jednu díky Vaňkovi proměnit. Po změně stran už jsme dominovali, zásluhou dvou tref Černocha jsme odskočili na 3:0 a v samém závěru ještě pečetil vítězství Kubašta. Hosté mají kvalitní tým, ale určitě jim uškodilo, že se místy spíše než fotbalu věnovali dohadům s rozhodčími. Chtěl bych kluky pochválit, zápas potvrdil, že když si správně nastavíme hlavy, můžeme se měřit s kýmkoliv.“

Sokol Třebětice – TJ Dolní Bukovsko 2:1 (1:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (2.): „Do zápasu jsme vstoupili celkem aktivně a vytvořili si několik slibných šancí. Proměnit jsme dokázali až tu v 21. minutě, kdy se po kraji uvolnil Novotný, přesnou přihrávkou našel před bránou střídajícího Pokorného a ten bez větších obtíží otevřel skóre. Ve druhé polovině úvodního dějství jsme upustili od naší hry, více chybovali a faulovali. Soupeř napadal naši rozehrávku a s tím přišel i faul okolo pokutového území. Z nařízené standardky v 43. minutě Cihla srovnal. Po přestávce jsme v 51. minutě také dostali výhodu přímého volného kopu, z něhož se nemýlil náš stoper Bohumír Novák. Potom jsme byli herně lepší, ale pohrdáme vyloženými šancemi. Naštěstí to hosté nepotrestali a my si tak připisujeme další tři body.“

Jiskra Třeboň B – SK Horní Žďár 5:1 (1:0)

Michal Rezek, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „Trvalo nám, než jsme se dostali do hry. Hosté měli po našich kiksech dvě nebezpečně vyhlížející akce, ale do vedení jsme v 27. minutě šli my díky Michalovi. Podlé mého soudu přišel zlomový moment v 62. minutě, kdy přidal druhý gól Schneider. Soupeři navíc začaly docházet síly a v závěrečné desetiminutovce jej hattrickem dorazil střídající Zvánovec. Už jsme potřebovali doma zabrat a jsem rád za způsob, jakým šlo mužstvo za vítězstvím.“

Tomáš Roštek, trenér SK Horní Žďár (12.): „První poločas jsme hráli vyrovnanou partii. Domácí sice byli o něco víc na balonu, ale na šance to bylo zhruba stejné. Pak jsme však udělali dvě drobné chyby, čehož soupeř využil. Po střele z pětadvaceti metrů náš brankář míč vyrazil, my se ale nestihli vrátit, takže domácí hráč dorážel do prázdné branky. My pak z trestňáku nastřelili břevno. Po změně stran to bylo vyrovnané až do třetího gólu, pak už nás Třeboň do ničeho nepustila. Asi trochu platíme nováčkovskou daň. To, co nám procházelo v okrese, tak v této soutěži už ne.“