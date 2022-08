Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V rámci přípravy nás čekal pohárový souboj s těžkým soupeřem. Ale mi tak jsme pomýšleli na to, že bychom mohli Třeboň porazit a jít dál. Od začátku to byl rychlý a fyzicky náročný zápas. Hosté byli šikovní na balonu a převyšovali nás i v rychlosti. Postupně jsme se s tím však dokázali vyrovnat. O přestávce jsme kluky nabádali k trpělivosti a větší koncentraci. I když nás Třeboň ve druhé půli na chvilku zmáčkla, dokázali jsme dvakrát udeřit. Nejprve Smolen zaříil vedení 2:1 a v závěru ranou pod břevno Tesař vystřelil postup. Hosté byli šikovní, nás podržel brankář Jirkal, který opět ukázal svoji extratřídu. Kluky musím pochválit, tenhle výsledek nám potvrdil, že se dá hrát s každým a hlavně nás to posílí v hlavách.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Začátek zápasu nám vyšel a v 9. minutě jsme se dostali do vedení. Hrálo se nahoru dolu, vytvořili jsme si další gólové šance, ale neproměnili jsme je, a tím jsme dali šanci soupeři, jenž po naší chybě v 33. minutě vyrovnal. Do přestávky už se skóre nezměnilo. Po změně stran jsme inkasovali v 68. minutě z protiútoku, na což jsme dokázali odpovědět čtvrt hodiny před koncem vyrovnávací trefou. Bohužel, v 89. minutě Dolní Dvořiště vstřelilo třetí branku, čímž zápas rozhodlo.“

Branky: 33. Urazil, 68. Smolen, 89. Michael Tesař – 9. Průcha, 76. Kubata.