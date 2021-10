Už 10. kolem pokračovala krajská fotbalová I. A třída mužů. Týmy Dačic i Nové Včelnice doma uhrály shodný výsledek 3:3, což je však jejich situaci málo. Včelnické mužstvo už dokonce kleslo až na dno tabulky.

Fotbalisté Nové Včelnice klesli po remíze 3:3 se Ševětínem na poslední místo tabulky I.A třídy sk. B. | Foto: Stanislav Hladík

Centropen Dačice – SK Čtyři Dvory 3:3 (2:2)

Jan Beneš, trenér Dačice: „Úvod utkání nám vyšel podle stanovené taktiky, dobře jsme bránili a měli jsme rychlou a kvalitní přechodovou fázi. Po mých dvou brankách jsme se zaslouženě dostali do vedení a vypadalo to, že se Čtyři Dvory na nic nezmohou. Bohužel, hosté dokázali snížit hlavou po standardní situaci, což je nabudilo a do přestávky srovnali na 2:2. Po změně stran jsme byli opět aktivnější my a po několika neproměněných šancích jsme se dostali do vedení trefou Brtníka. Jenže v poslední minutě jsme nesmyslně a nezodpovědně faulovali ve vápně a hosté z nařízené penalty vyrovnali. Přestože jsme byli lepší, darovali jsme soupeři bod, který si vůbec nezasloužil.“