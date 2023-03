/FOTOGALERIE/ Výborně vstoupili do druhé části sezony v krajské I. A třídě fotbalisté Třebětic i Dačic, kteří si připsali pohodlné výhry a v tabulce skupiny B jim patří první a třetí příčka. Třebětický nováček však přišel v průběhu duelu s budějovickou Slavií o tři zraněné opory a tým od Dyje zase o oba stopery, kteří byli vyloučeni. Jak utkání viděli trenéři?

Fotbalisté Třebětic porazili v úvodním jarním kole budějovickou Slavii 5:2 a v roli nováčka dál vedou tabulku I. A třídy sk. B. | Foto: Miroslav Jánský

Sokol Třebětice – Slavia České Budějovice 5:2 (3:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „První jarní domácí utkání se hrálo za stálého deště na hodně těžkém terénu. Ale my začali opět hodně aktivně a brzy jsme vstřelili vedoucí branku zásluhou Martina Kelblera. Soupeř , který praktikoval brejkové situace, jednu využil a brzy bylo vyrovnáno. Nicméně do přestávky jsme přidali další dva góly, když se dvakrát trefil Vojta Švarc. Za první půlku musím hráče pochválit, i na těžkém terénu se snažili hrát kombinačně, i když někdy tedy až moc.. V poločase jsme si řekli, že to zjednodušíme a soupeře přeběháme. Bohužel, zůstalo jen u mých slov, Utápěli jsme se v opravdových nesmyslech, a to ovlivnilo kvalitu naší hry. Soupeře jsme k nějakému výraznému běhání nedonutili, takže měl dostatek sil na to, aby nám dal druhou branku. Dalším špatným výstupem z tohoto utkání je zranění tří našich klíčových hráčů. Nicméně jsme si připsali další důležité body do tabulky.“

Branky: 16., 34. a 86. V. Švarc, 4. M. Kelbler, 52. R. Nehyba – 9. Janák, 89. Švagr. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kříž ml. - Kříž st., Janovský. Diváci: 100.

Třebětice: V. Zejda (71. Urbánek) – V. Novák, Trávníček, P. Kelbler (71. V. Bastl), P. Švarc – V. Habr (20. Tříletý) – V. Švarc, F. Nehyba, R. Nehyba, J. Chvátal – M. Kelbler (58. D. Kelbler).

Sokol Mladá Vožice – FK Dačice 1:4 (1:2)

Josef Novák, trenér Dačic: „Od začátku jsme byli aktivnější. Soupeř zalezl, nechal nás hrát a bylo jen otázkou času, kdy dáme gól. Ten byl trochu náhodný, protože po pěkném centru do vápna domácí obránce při odkopu trefil našeho Vacka a od něj se míč odrazil do sítě. Druhý zásah přidal Štolba, který dostal balon za obranu, utekl a obešel i brankáře. Štolba mohl po podobné akci znovu skórovat, ale požár hasil vožický obránce nešetrným falem, po němž uviděl červenou kartu. Po jedné z mála našich chyb soupeř snížil, ale nadále jsme byli lepší. Těsně před přestávkou předvedl Štolba nepovedenou přihrávku, z níž se hosté dostávali do šance a podobně jako předtím na druhé straně zatáhl za záchrannou brzdu stoper Kněžínek a oba celky tak šly do druhé půle v deseti. V kabině jsme si řekli nějaké pokyny, abychom hlavně zrychlili hru, neboť Vožice nic nezměnila a zakopala se do hlubokého bloku. Měli jsme velkou převahu a dostávali se do příležitostí, ale zhruba po pěti promarněných uspěl až Vacek a stejný hráč poté dokonal hattrick. V závěru byl ještě vyloučený za oplácení Chyška, což pro nás bude velký problém, neboť tím pádem máme vykartované stoperské duo.“

Branky: 34. Kukla – 12., 68. a 71. Vacek, 28. Štolba. ŽK: 5:0. ČK: 2:2 (24. Dvořák, 90. Krch – 44. Kněžínek, 87. Chyška). Rozhodčí: Švec – Vejčík, Zabilka. Diváci: 80.

Dačice: Marek – Slabý, Chyška, Kněžínek, Vít Leitkep – M. Distel, Brtník, Šimánek (82. Šívr), Přikryl (75. Šmíd) – Vacek, Štolba (78. O. Krejča).