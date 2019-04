Jindřichohradečtí fotbalisté dokázali na půdě divizního lídra vzdorovat pouze poločas a nakonec si z pražské Admiry odvezli debakl. To Třeboň v krajském přeboru na jaře válí. Vyhrála počtvrté v řadě a tentokrát její formu odskákala Blatná, jež od Jiskry doma inkasovala půltucet branek.

Divize

Admira Praha – Jindřichův Hradec 5:0 (1:0)

Marek Černoch, trenér FK J. Hradec (14. místo): „Vedoucí tým soutěže vyvinul v úvodní čtvrthodině obrovský tlak, při němž nás výrazně podržel skvěle chytající Hulík. Bohužel, nevyvarovali jsme se chyby v zadních řadách a domácí se v 18. minutě dostali do vedení. Poté z nás spadl respekt, začali jsme hrát aktivněji a do přestávky jsme si vytvořili tři velké příležitosti, které však Votava, Kučera ani Toman neproměnili. Lze však říct, že takticky jsme úvodní část zvládli. Do druhé půle už nenastoupil zraněný Kněžínek, což byl vzhledem ke kompaktnosti defenzivy citelný zásah do sestavy. Deset minut jsme se soupeřem drželi krok, pak však přišly dva slepené góly, v 55. z penalty a v 56. minutě, po nichž už to pro nás bylo složité a favorit pak ještě skóre navýšil.“

FK Jindřichův Hradec

Hulík – Řehoř (21. Králíček), Blažek, Gueye, Chalupský (72. Waník) – F. Votava, Tomek, Kněžínek (46. Janák), Kučera – Toman, Lukoki.

Krajský přebor

Blatná – Třeboň 0:6 (0:3)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň (4.): „Úvodních patnáct minut patřilo Blatné, která měla i první velkou šanci. Poté jsme však zaznamenali dva góly v rychlém sledu, když se nejprve v 18. minutě trefil Průcha a o čtyři minuty později zvýšil Vávra z penalty. Třetí trefa přišla před pauzou a postaral se o ni Růžička. Na začátku druhého poločasu nás soupeř zmáčkl a Kopecký chytil takřka jistý gól. V dalším průběhu už jsme však měli převahu a vyjádřili ji třemi brankami. Po hodině hry se prosadil Růžička a v závěru ještě Holzepl s Divišem. Výhra je to jistě pěkná, ale nesmíme ji přecenit.“

Jiskra Třeboň

Kopecký – Tůma, Koktavý, Schneider – Holzepl, Doležal (71. Cimerhanzl), Kubata (77. Týnavský), Vávra, Matoušek (46. Bartl) – Růžička (80. Diviš), Průcha (63. Lonsmín).