Vedli po poločase 2:0, přesto nakonec konečnou remízu berou. Fotbalisté Čtyř Dvorů dokázali v sobotním duelu skupiny B 1. A třídy obrat o dva body druhý celek tabulky Chýnov. „S výsledkem musíme být spokojeni. Bod s takovým soupeřem má pro nás cenu zlata,“ přikývne i trenér domácího celku Robert Čepička.

Kuriózní druhý gól Karla Jinderleho ze Čtyř Dvorů do sítě Chýnova. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Tým z českobudějovického sídliště měl před letošní sezonou větší plány. Současná desátá příčka je trochu za očekáváním. Zkušený kouč to ale bere jako realitu. „Tři kluci nám po podzimu odešli do Jankova, jeden do Prachatic a Klimeš z dorostu do Dynama. To bylo dost velké oslabení. Je nás málo a nasazujeme i dorostence. Chceme soutěž dohrát důstojně a hlavně se zachránit,“ nestaví si vzdušné zámky.

Ani zimní příprava neproběhla v podání čtyřdvorského týmu úplně dle představ. „Přes zimu jsme se snažili dobře připravit, i když docházka na tréninky nebyla optimální. Zimní pauza je v tomto směru ale vždycky horší než léto,“ je si vědom. „Přidala se k tomu i nějaká zranění, takže to nebylo ideální,“ zopakuje.

Mužstvo se podařilo posílit na klíčovém gólmanském postu. Talentovaného mladíka Davida Pechu doplnil zkušenější Patrik Žižka. „Měli jsme tady na zkoušku Melichera z Jankova, ale nebylo to úplně podle našich představ, tak jsme ho vrátili zpátky. Patrika Žižku přivedl Ondra Cahyna na trénink a povedlo se nám ho zaregistrovat na poslední chvíli před posledním zápasem. Z Nemanic k nám přišel David Vančura, což je solidní fotbalista. Vrátil se také právě Ondra Cahyna, ale po dvou letech bez tréninku. Utkání s Chýnovem pro něj bohužel skončil červenou kartou. Nemáme však moc lidí, takže jsme rádi za každého slušného hráče,“ neskrývá.

Ke změně došlo také v realizačním týmu. V roli asistenta skončil na vlastní žádost Martin Lafata, který se přesunul k mládeži. Nahradil ho Martin Pečený. „Je navíc připravený stále ještě naskočit i do hry, kdyby nás někdy bylo málo,“ snaží se být v klubu připraveni na každou situaci.

Vstup do jara Čtyřem Dvorům vůbec nevyšel. Vysoká prohra 1:5 v Lišově trenérovi moc radosti udělat nemohla. „Třicet minut jsme tam hráli velice dobře a vedli jsme 1:0. Ale pak jsme si nechali dát tři hrozně laciné góly a bylo po nás,“ ještě teď kroutí hlavou. „Pak už jsme sestavu prostřídali, abychom ušetřili síly na další zápas.“

V sobotu s Chýnovem se jeho týmu parádně povedla první půle, kterou vyhrál 2:0. Po přestávce však zazářil hostující Filip Zadražil. Starší bratr gólmana prvoligové Plzně Adama dvěma góly v rozpětí pouhých pěti minut dokázal vyrovnat. „První půle nám vyšla. Skvěle jsme bojovali, jeden gól jsme dali se štěstím, když hostující gólman minul balon, druhý byl pěkný. Vedli jsme podle mého zaslouženě. Ve druhé půli soupeř snížil, pak přišla z naší strany červená karta, vyrovnání a byli jsme rádi, že jsme bod nakonec ubránili silou vůle. Chýnov je kvalitní soupeř, velice silný v osobních soubojích,“ uznal Čepička.

Čtyřdvorským se povedl výrazný počin z hlediska zázemí jejich areálu. Mužstvo mohlo poprvé při zápase využít zbrusu nové kabiny. „Je to nádhera. Kabiny jsou fantastické. Čekaly na ně generace hráčů a trenérů, nám se poštěstilo, že jsme se jich dočkali. Pro kluky je to zase nová motivace. Je to paráda,“ pochvaluje si.