Dlouhá léta se hrálo na starém hřišti, které se nacházelo uprostřed obce nedaleko návsi. Blízkost řeky Malše se však stala pro hřiště osudným a po ničivých záplavách na začátku nového tisíciletí hřiště zaniklo.

Při silnici na Plav kousek za obcí se ale vybudoval nový moderní areál, který fotbalistům slouží dodnes.

Za Malši si v uplynulých šedesáti letech zahrála řada zajímavých fotbalistů. Před šesti lety bylo tehdy divizní Roudné farmou českobudějovického Dynama a v zelenobílém dresu Malše nastoupil proti týmu Klatov Jiří Kladrubský.

V Roudném dlouhá léta působil jako hráč a později i jako trenér také další velezkušený ligista Rudolf Otepka. To je ale poměrně nedávná historie.

Málokdo ví, že v osmdesátých letech oblékal roudenský dres Ladislav Kolda. Ano, zejména hokejoví fanoušci si jistě pamatují udatného beka českobudějovického Motoru.

Koldovi šel ale slušně i fotbal a právě před sametovou revolucí hrál za Malši Roudné I. B třídu. „Do Roudného mě přivedl můj brácha Petr, který tam hrál. Chodil jsem si tam rád zakopat, protože fotbal byl pro mě dobrým doplňkovým sportem,“ vzpomíná Ladislav Kolda, pro něhož však byl hokej jasnou prioritou. Nebylo to tak, že by si rozhodoval mezi fotbalem a hokejem.

„Já se vlastně ani za žádného fotbalistu nepovažuji. Za Roudné jsem si chodil zahrát kvůli výborné partě. Chodil jsem na zápasy i na některé tréninky, když zbyl čas. Po nich jsme vždycky poseděli a rozebrali situaci. Někdy nám k tomu hrála i kytara,“ listuje v paměti dnes dvaašedesátiletý Kolda.

S někdejšími kamarády se současný trenér malých hokejistů potkává dodnes. Například s Janem Třeštíkem, který ve druhé polovině osmdesátých letech vynikal svou pověstnou levačkou.

Také on vzpomíná na přelom osmdesátých a devadesátých let jako na krásné období. „Byla tam výborná parta. Ikonou klubu byl Sláva Beníšek, to byl výborný fotbalista. Vzpomínám taky na Karla Dudu nebo Karla Bohoňka. To byl kluk, který hrál jako dorostenec za nároďák s takovými fotbalisty jako Gajdůšek nebo Nehoda,“ říká Třeštík.

Později Třeštík v Roudném působil i jako trenér. Koučem se stal v roce 1991 a vzpomíná na dalšího hokejistu Zdeňka Špergera. "To byl výborný fotbalista, z fleku by mohl hrát divizi," uznale pokývá hlavou při vzpomínce na svého bývalého svěřence.

Tehdejší mužstvo prý předvádělo v I. A třídě velmi dobrý fotbal. Současné Malši přeje Jan Třeštík brzký návrat do krajského přeboru. "V Roudném je opravdu krásný areál, divize už je ale na tak malou vesnici příliš. Jenom moc nechápu, jak se jim podařilo spadnout do I. A třídy.“