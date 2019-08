Buk – Nováčkem fotbalové I. B třídy mužů, jež startuje o víkendu, jsou fotbalisté AC Buk. Ti se k premiérové účasti v krajské soutěži odrazili suverénním vítězstvím v okresním přeboru.

Fotbalisté AC Buk budou poprvé v historii klubu působit v krajské I. B třídě. | Foto: Stanislav Hladík

Fotbal v Buku letos oslavil dvacáté narozeniny a lepší dárek k tomuto jubileu si rozhodně nemohl dát, což potvrzuje i předseda klubu Václav Picka. „Je to pro nás největší úspěch v historii a že to vyšlo právě v roce, kdy slavíme dvacet let od svého vzniku, je taková třešnička na dortu,“ podotkl šéf klubu.