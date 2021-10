Jan Beneš, trenér Dačic: „S vědomím, že Hluboká má kvalitní kádr a usiluje o postup, jsme tentokrát chtěli vycházet z více zabezpečené defenzivy a vyrážet do protiútoků. Dvacet minut nám tato taktika vycházela, ale soupeře dostala na koně vedoucí branka z penalty po našem faulu. Do konce poločasu byli pak domácí lepší a přidali další tři. Po změně stran Hluboká lehce ubrala, hra se vyrovnala, ale nás srážela nemohoucnost v koncovce. Domácí měli naopak finální fázi skvělou a vyhráli zcela zaslouženě. Přesto si myslím, že je výsledek pro nás krutý. Teď máme doma Ševětín, který musíme bezpodmínečně porazit.“

Branky: 19. (pen.), 34., 42. a 76. Hájek, 38. Otepka, 65. Kadlec. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Nedvěd - Průchová, Barva. Diváci: 80.

Dačice: Marek – T. Zejda, Chyška, Lovětínský (44. Vacek), Máša (62. Vítkovský) – Přikryl, Brtník, Králíček, Šlápota (66. Peňáz) – Beneš, Křivánek.

SK Lišov – TJ Nová Včelnice 6:1 (3:0)

Zdeněk Malý, trenér Nové Včelnice: „Není moc co komentovat, výsledek hovoří jasně. Lišov je za normálních okolností hratelný soupeř, přesto jsme tam prohráli rozdílem třídy. Už ve třetí minutě jsme inkasovali laciný gól, který jde na vrub brankáře, stejně jako další tři. Nechci se nikoho dotknout, ale tak to bylo. Chybí nám hráči, vlastně nás v současnosti není ani jedenáct, stále musíme někoho obvolávat, aby s námi šel na fotbal. Je to hodně složité. Musíme nějak doklepat podzim a pak si jasně říct, co dál, jestli seženeme nějaké hráče, nebo to necháme nějak doběhnout setrvačností…“

Branky: 63. a 72. Pechoč, 3. Hlaváč, 21. Mach, 43. Červenka, 58. Kándl - 51. Didek. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Písek - Herzog, Syrovátka. Diváci: 120.

N. Včelnice: Tušil – Vokuš, Malý (75. M. Zápotoka), Šlapanský, P. Jaroš – Petráš, Pivko, D. Jaroš, Novotný - Tuček – Didek.