Jednadvacáté kolo krajské fotbalové I. A třídy mužů týmům z Jindřichohradecka body nepřineslo. Hráči Dačic nedokázali potvrdit roli favorita a své postavení na špici tabulky a prohráli na půdě zachraňujícího se Kovářova, který zřejmě podcenili. Nová Včelnice v Lišově neodehrála špatný duel, ale opět doplatila na špatnou produktivitu.

Dačický kanonýr Robin Štolba (v modrém) potvrdil pozici nejlepšího střelce I. A třídy a v Kovářově skóroval dvakrát, ale ani to jeho týmu nestačilo a prohrál 2:3. | Foto: archiv Deníku

TJ ZD Kovářov – FK Dačice 3:2 (1:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Od začátku jsme působili aktivně, dařila se nám kombinace a dostávali jsme se do šancí. Jednu z nich po výkopu a brejku proměnil v 10. minutě Štolba. Pokračovali jsme v nátlakové hře, ale další příležitosti už jsme nevyužili. To nám postupně svazovalo nohy a soupeře jsme tím dostali do hry, navíc jsme si počínali dost laxně v osobních soubojích. Kovářov toho využil a po hrubé chybě brankáře v 40. minutě vyrovnal. V kabině jsme si něco řekli, především jsme chtěli, aby každý bojoval na sto procent, což se v první půli nedělo. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, po pěti minutách to na sebe vzal Štolba, který přešel přes dva protihráče a střelou z dvaceti metrů nedal gólmanovi šanci. Bohužel, brzy jsme se vrátili k plážovému fotbalu a mysleli si, že to půjde samo. Bojující domácí toho využili, čekali na brejky a po naší další chybě vyrovnali. My poté dobývali branku soupeře, ale bez efektu a tak přišel další kontr Kovářova, z něhož šel čtvrt hodiny před koncem do vedení. Z naší strany už to pak bylo zoufalství a neměli jsme sílu aspoň vyrovnat. Chci soupeři pogratulovat, bojovností a vůli si vítězství zasloužil. Z porážky však tragédii neděláme, musíme si to probrat a jedeme dál. Ve hře je ještě spousta bodů.“

Branky: 40. Rak, 64. Brůžek, 75. M. Suchan – 10. a 50. Štolba. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Valeš – Švec, Ovčáček. Diváci: 120.

Dačice: Marek – Přikryl, Kněžínek, Chyška, V. Leitkep (79. Šívr) – Slabý (66. T. Zejda), Brtník, Šimánek, Burian (75. Toman), M. Distel – Štolba.

SK Lišov – TJ Nová Včelnice 2:0 (1:0)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Oproti poslednímu domácímu vystoupení s budějovickou Lokomotivou byl tento zápas v našem podání o úplně o něčem jiném, přestože jsme prohráli. Hráli jsme dobře, připravili jsme si řadu velmi slibných možností, byly tam střely z vápna, trefili jsme břevno, něco pochytal lišovský brankář, další šance skončily mimo. Bohužel, stejně jako prakticky v každém utkání jsme si neodpustili hrubku v defenzivě, kterou soupeř nepohrdl a ujal se vedení. I po změně stran jsme chtěli pokračovat ve stejné hře a aktivním pojetí, což se nám dařilo a přišly další příležitosti, které měli třeba Blažek, Pivko či Kašša, ale ani jednu jsme nedokázali proměnit. Domácí spoléhali na své vysoké hráče a nakonec vytěžili z minima maximum, když po rohovém kopu těžili z výškové převahy a hlavou přidali druhý gól. Nic jsme nevzdali, až do konce jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale nebylo nám souzeno. Porážka je smolná, hraje se však na góly, a ty jsme nedokázali vstřelit.“

Branky: 35. Burda, 79. Mlýnek. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Písek – Valeš, Crkva. Diváci: 70.

N. Včelnice: Holický – Mareš, Šlapanský, Vokuš (71. Havlíček), P. Jaroš (75. Kalkus) – Petráš, Tuček (65. D. Jaroš), M. Hornát, Kašša (60. Průša) – Pivko, Blažek.