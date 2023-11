Dačičtí fotbalisté v dohrávce 12. kola krajské I. A třídy porazili Jistebnici 3:1 a přezimují na třetí příčce skupiny B se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí táborský Meteor.

Dačičtí fotbalisté stráví zimní pauzu v I. A třídě na třetí příčce skupiny B. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice - 1.FC Jistebnice 3:1 (2:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Měli jsme obavy, jak bude kvůli dešti vypadat hřiště, ale terén byl vcelku dobrý. My si řekli, že po dvou předchozích porážkách prostě musíme uspět. Nepodali jsme sice nějaký extra výkon, ale na hráčích bylo znát odhodlání nechat na hřišti všechno. Dostali jsme se do vedení zásluhou Přikryla, jenž dostal krásnou přihrávku od Štolby. Hosté sice v 42. minutě vyrovnali, ale naštěstí jsme na to vzápětí dokázali reagovat a Štolba nám vrátil náskok. Po změně stran jsme chtěli co nejrychleji dát gól, abychom se uklidnili, ale to ne nepovedlo a Jistebnice hru vyrovnala. V 65. minutě se nám ale podařila krásná akce po pravé straně, Slabý našel Šimánka, a ten zvýšil na 3:1. Zhruba deset minut před koncem nás výrazně podržel brankář Novák, jenž zlikvidoval tutovku. To už jsme začali věřit, že tři body zůstanou doma.“

Branky: 14. Přikryl, 44. Štolba, 65. Šimánek – 42. Kubec. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Vejčík – Písek, Kříž. Diváci: 100.

Dačice: Novák – Přikryl (90. Šívr), Kněžínek, Chyška, V. Leitkep (75. M. Leitkep) – Slabý (81. Moučka), Brtník, M. Distel, Zejda – Šimánek (81. Šmíd), Štolba.