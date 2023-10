Krajská fotbalová I. A třída měla na programu 10. kolo. Dačický lídr skupiny B se v souboji s Chýnovem rychle ujal vedení, které navýšil krátce před přestávkou, ale jeho soupeř po změně stran výrazně ožil a přestože hrál půl hodiny bez vyloučeného obránce, dokázal snížit a favoritovi až do konce pořádně zatápěl. Nová Včelnice doma podlehla budějovické Slavii, když druhý gól inkasovala na začátku druhé půle ze sporné penalty. Pak snížila a hnala se za vyrovnáním, ale hosté těsný náskok udrželi.

Fotbalová I. A třída mužů má za sebou už desáté kolo. | Foto: archiv Deníku

FK Dačice – FC Chýnov 2:1 (2:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do zápasu jsme vstoupili excelentně. Hned ve druhé minutě Přikryl střelou z velkého vápna otevřel skóre a do dvanácté minuty jsme měli tři stoprocentní příležitosti, které jsme však nevyužili. A to samé platilo i o dalších šancích, což nám pak začalo trochu svazovat nohy. Nakonec se nám ale těsně před přestávkou povedlo přidat druhou trefu, když si Distel brilantně vyměnil míč se Šimánkem a střílel podél brankáře. V šatně jsme si řekli, že se pokusíme co nejdříve přidat uklidňující třetí gól, ale to se nepodařilo a soupeř se nám začal postupně vyrovnávat. Po hodině hry dostal chýnovský stoper červenou kartu, když nedovoleně zastavil Štolbu, který by už běžel sám na brankáře, ale oslabení hostům paradoxně pomohlo a bylo jich plné hřiště. Navíc vzápětí ze skrumáže snížili a my měli po zbytek duelu co dělat, abychom výsledek udrželi. Chtěl bych podotknout, že postavení Chýnova v tabulce jeho kvalitě neodpovídá, u nás se předvedl ve výborném světle.“

Branky: 2. Přikryl, 45. M. Distel – 63. M. Rabiňák. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (61. Pajer). Rozhodčí: Jarolím – Písek, Saidl. Diváci: 80.

Dačice: Marek – V. Leitkep (85. Šívr), Kněžínek, Chyška, Přikryl – M. Distel, Brtník (89. Šmíd), Burian, T. Zejda – Šimánek (90. Točík), Štolba.

TJ Nová Včelnice – Slavia České Budějovice 1:2 (0:1)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Slavia má velice dobrý a zkušený tým, který ze středu zálohy dobře dirigoval exligista Táborský, přestože toho moc nenaběhal. My si, bohužel, nechali hodně brzy dát gól, když Mojžíškovi na kraji obrany utekl protihráč a vznikla tam díra, protože stoper Blažek byl v tu chvíli vysunutý. Hosté byli v prvním poločase o něco lepší. Krátce po změně stran jsme inkasovali podruhé z pokutového kopu. Já to přes celé hřiště dobře neviděl, ale hráči tvrdili, že tam faul nebyl a navíc situaci předcházel ofsajd. Nadále jsme bojovali, povedlo se nám v 67. minutě zásluhou Didka snížit a pak jsme měli ještě další nadějné možnosti k vyrovnání, ale ty už jsme neproměnili. Slavia byla sice fotbalovější, ale nakonec se strachovala o výhru až do konce. Myslím, že jsme bod uhrát mohli.“

Branky: 67. Didek – 8. Dzietonický, 49. (pen.) Táborský. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Jelínek – Hakr, Mikyska. Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Mojžíšek (46. Poslušný), Šlapanský, Blažek, P. Jaroš (87. Shelelia) – Mareš, Pivko (80. Neubauer), Tuček, Petráš – Didek, Kalkus.