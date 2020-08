Nová Včelnice s novým koučem Vladimírem Bervidem vybojovala nejtěsnější vítězství na půdě táborského Meteoru, dačický Centropen pod taktovkou hrajícího trenéra Jana Beneše zase veze tři cenné body z Bernartic, kde na jedničku zvládl především první poločas.

Meteor Tábor – TJ Nová Včelnice 0:1 (0:1)

Luboš Cypra, předseda TJ Nová Včelnice: „Absolvovali jsme těžký zápas a tří bodů si velmi ceníme. Na menším hřišti bylo k vidění plno osobních soubojů, takže to bylo náročné. Meteor hrál velmi dobře, ale do vyložených šancí jsme jeho hráče nepustili. Rozhodující moment přišel ve 27. minutě, kdy si Tuček hlavou prodloužil balon, přihrávkou našel Němečka a ten prostřelil táborského gólmana. V závěru střetnutí, kdy soupeř vše vsadili na jednu kartu, jsme mohli z rychlých brejků vedení ještě zvýraznit, ale vychytal nás domácí brankář. Kluky bych chtěl za výborný a bojovný výkon pochválit.“

Branka: 27. Němeček.

Rozhodčí: Brych - Mráz, Votava. ŽK: 2:1. Diváci: 80.

N. Včelnice: Koudelka – Průša, Malý, L. Šlapanský, Horák – Petráš, Pivko, Heřmánek (67. V. Hornát), Fanta, Němeček (84. Mareš) – Tuček (78. Jaroš).

Sokol Bernartice – Centropen Dačice 2:3 (0:3)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Na úvod sezony jsme dostali našeho nepříliš oblíbeného soupeře, který se prezentuje dlouhými nákopy. Ale především v první půli jsme se s touto taktikou vypořádali na výbornou. Dlouhé míče jsme sbírali, trpělivě jsme kombinovali, dostávali se do šancí a zároveň je proměňovali. První branku vstřelil Točík, vzápětí jsem se trefil já a v závěru první půle i Hric. Po přestávce jsme chtěli pokračovat v nastoleném trendu, ale bohužel se nám přestala dařit kombinace. Ztráceli jsme balony a zbytečně faulovali. Tím jsme dostali domácí do hry, a ti hrozili hlavně ze standardek. Bylo otázkou času, kdy sníží, a také se jim to povedlo. Dostali se na rozdíl jediné trefy, ale my bojovností výhru uhájili.“

Branky: 74. Fučík (pen.), 76. Charypar - 25. Točík, 28. Beneš, 42. Hric.

Rozhodčí: Tůma - Leiš, Kadlec. ŽK: 2:1. Diváci: 135.

Centropen: V. Zejda – Máša (63. Křivánek), Brtník, Chyška, T. Zejda – Distel, M. Votava, Točík (85. Šimánek), Hric – Beneš (70. Vítkovský), Dědič.