/FOTOGALERIE/ V 19. kole krajské fotbalové I. B třídy se ve skupině D žádné velké překvapení nezrodilo. Týmy z čela tabulky nezaváhaly, a tak nadále pokračují v honu na neplachovského lídra, který má na druhou Novou Bystřici k dobru čtyři a na třetí Kardašovu Řečici pět bodů. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Nové Bystřice zdolali v 19. kole I. B třídy Ševětín 3:2. | Foto: Andreas Berger

SK Horní Žďár – Sokol Slavonice 4:0 (1:0)

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Úvod zápasu patřil hostům, kteří hráli aktivně a vytvořili si několik šancí, které ale nedokázali zužitkovat. To pro nás bylo budíčkem, zvýšili jsme aktivitu a do konce zápasu ovládli hru, přičemž se nám podařilo vstřelit čtyři branky.“

Martin Skoumal, trenér Slavonic: „V utkání proti Hornímu Žďáru jsme mohli jen získat, a podle toho jsme zvolili taktiku. Nechtěli jsme jen bránit, ale hrát aktivní fotbal. To se nám od začátku dařilo, domácí byli naší hrou překvapeni. V prvních dvaceti minutách jsme hráli vyrovnaný fotbal a vytvořili jsme si tři stoprocentní šance, které jsme neproměnili a následně byli po zásluze potrestáni. Bohužel jsme nezachytili začátek druhého poločasu, kdy jsme dvakrát inkasovali. Soupeř byl po změně stran herně lepší a zaslouženě zvítězil.“

Beranky: 31. a 48. Rybčák, 50. M. Völfel, 70. Kubinec. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pšenička – Studený, Prinz. Diváci: 60.

Jiskra Třeboň B – FK Kardašova Řečice 0:4 (0:2)

Roman Cigáň, asistent trenéra Třeboně B: „Neříká se mi to dobře, ale z naší strany to byl hrozný zápas a předvedli jsme špatný výkon. Sice jsme byli oproti minulým utkáním v solidní sestavě, ale ani to nepomohlo. Nic se nám nedařilo, nedokázali jsme kombinovat a totálně vyhořeli v útoku. Řečice potvrdila svou kvalitu, hrála jednoduše, rychle a dokázala potrestat naše chyby. My nadále procházíme fází stagnace a vzhledem k tomu, že nemáme příznivý los, protože s těžšími soupeři hrajeme doma a venku se nám nedaří, bude to ohledně záchrany ještě boj.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Začátek zápasu byl hodně vyrovnaný, soupeř nám nedaroval nic zadarmo a otěže zápasu jsme přebírali postupně. Několik příležitostí vyústilo v závěru poločasu v naše dvoubrankové vedení. Nejprve se v 38. minutě z přímého kopu krásně trefil Madar, který tak potrestal faul na pronikajícího Petráska. O čtyři minuty později jsme nakrátko rozehráli rohový kop a Kovářovu hlavičku soupeř odvrátil na další roh. Přišla ta samá varianta a Kovář se už po výstavní hlavičce dočkal. Po změně stran jsme definitivně převzali otěže a šance přibývaly rychlým tempem. V 63. minutě se střídající Roubík dostal do úniku a střelou po zemi k tyči nedal brankáři šance. Skóre jsme uzavřeli v 77. minutě, kdy po souhře s Valkem uklidil míč k tyči Tajml.“

Branky: 38. Madar, 42. Kovář, 68. Roubík, 77, Tajml. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Janovský – Rous, Bumba. Diváci: 70.

SK Dobrá Voda – Sokol Suchdol nad Lužnicí 3:1

Jan Heřman, trenér Suchdola: „Zápas v Dobré Vodě se nám nepovedl. Domácí nás v prvním poločase zaskočili velmi dobrým pohybem a hlavně efektivitou v zakončování gólových šancí. Nám se sice na úvodní inkasovanou branku povedlo reagovat vyrovnáním, ale do přestávky jsme dostali další dva góly. Po změně stran jsme se podstatně zlepšili jak v pohybu, tak na balonu, směrem dopředu jsme hráli aktivně, ale bohužel jen po vápno a tudíž to žádný brankový efekt nepřineslo. Kaňkou zápasu byly dvě červené karty na naší straně.“

Branky: 10. a 33. Nekola, 38. Šteyer – 22. J. Záruba. ŽK: 0:3. ČK: 0:2 (79. J. Záruba, 90. A. Arenberger). Rozhodčí: P. Vican – Svoboda, Suchan. Diváci: 55.

Jiskra Nová Bystřice – SK Ševětín 3:2 (1:0)

Aleš Benkovský, trenér N. Bystřice: „První poločas se odehrával převážně ve středu hřiště, hosty jsme do vážnější šance nepustili, my naopak zahrozili tutovkou Bobála. Těsně před odchodem do kabin se po rohovém kopu Havla prosadil přesnou hlavičkou právě Bobál, hostující hráč obdržel za nesportovní chování druhou žlutou kartu a Ševětín šel do deseti. Do druhého poločasu jsme šli s cílem držet balon a pokusit se navýšit vedení. V největších šancích se ocitl Kubeš, ale nejdříve branku netrefil a při druhé tutovce orazítkoval pouze tyč. Dvacet minut před koncem napřáhl z dálky Jan Schramhauser a jeho dělovka propadla brankáři Trnkovi do sítě. Místo abychom se uklidnili, tak jsme nepochopitelně přestali hrát, neudrželi jsme balon a soupeř nám zatápěl. Nejdříve jsme jim nabídli gól jako na zlatém podnose a v závěru jsme přežili pár závarů. V 90. minutě po parádním sólu a nahrávce Nováčka navýšil naše vedení navrátilec do sestavy Havel. Ale to ještě nebylo vše a po další naší zbytečné ztrátě jsme inkasovali podruhé. Následně rozhodčí zápas ukončil. Za tři body jsme rádi, ale bohužel jsou vykoupeny zraněním mladíka Wölfla, kterého odvezla sanitka s podezřením na přetržený sval.“

Branky: 45. Bobál, 72. J. Schramhauser, 90. Havel – 75. Šejba, 90. Bárta. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (45. Švejda). Rozhodčí: Svoboda – P. Vican, Suchan. Diváci: 57.

SK Nemanice – AC Buk 1:2 (0:1)

Libor Vrána, trenér Buku: „Celý první poločas jsme domácí prakticky k ničemu nepustili. Kombinace, držení míče, defenziva, přechod do útoku, všechno fungovalo. Škoda, že se ujala jen střela Waníka. Po přestávce se obraz hry nezměnil a když Tomšík proměnil penaltu, zdálo se, že je hotovo. Zbytečná komplikace přišla dvacet minut před koncem. Naštěstí snížení Nemanic a několik následných nákopů k naší brance už nic nezměnilo na našem plném bodovém zisku.“

Branky: 72. Knietel – 17. Waník, 51. Tomšík (pen.). Rozhodčí: Ťupa – Studená, Vilhelm. ŽK: 5:3. ČK: 1:0 (85. Kubát). Diváci: 100.

Sokol Stráž nad Nežárkou – FK Studená 1:2 (0:0)

Vladimír Vrána, trenér Stráže: „Bohužel nám chybělo hned pět hráčů ze základu a někteří další nastoupili se zdravotními potížemi. To není fňukání, ale prostě fakt. Přesto jsme byli solidně připraveni na styl soupeře „nakopni to na Dvořáka“ a Studená kromě jedné tutovky, kdy nás podržel gólman a terén, a pár rohů neměla nic. My však směrem dopředu vyprodukovali jen pár náznaků. Do druhé půle jsme byli nuceni střídat, začaly nám docházet síly a během pět minut jsme dostali dvě branky. Obě však, jak už je u nás zvykem, po našich chybách. Nakonec došlo i na náš závěrečný tlak, ale krom branky Kuby Kalvase v samém závěru od nás nebylo nic. Vím, že tým má svou kvalitu. Až se dáme zdravotně do pořádku a nebude hrát každý zápas jiná sestava, výsledky přijdou. Zatím jsou v našich výkonech už vidět aspoň ty základní prvky, a to týmovost a bojovnost. Závěrem děkuji našim věrným fanouškům za stálou podporu.“

Petr Adamec, trenér Studené: „Do Stráže jsme jeli s respektem, protože jsme věděli, že se nám úplně herně nedaří. Ovšem kluci k zápasu přistoupili konečně velmi dobře. Na nerovném hřišti jsme vzadu vsadili na jednoduchost. V prvním poločase jsme byli lepší než domácí, vytvořili jsme si tři jasné šance, Dvořák šel sám na brankáře, ale neproměnil. Po centru Ferdana měl z malého vápna před sebou celou branku Lacina, ale nastřelil jen gólmana, při dorážce opět sám před bránou Dvořák uklouzl a přestřelil. Ve druhé půlce jsme chtěli pokračovat ve stejném trendu, protože jsme cítili, že jsme lepší. Ve středu hřiště Péč s Přikrylem domácí výrazně přehrávali a posílali krajní hráče a útočníky do zajímavých pozic. Naštěstí v šedesáté minutě Ferdan postupoval z boku sám a střelou od břevna nám zajistil vedení. Za chvilku Dvořák nadvakrát prostřelil brankáře a dodal nám klid. Následně jsme měli ještě spoustu střel, Dvořák trefil z přímáku tyč. Domácí, kteří si žádnou vyloženou šanci za celý zápas nevytvořili, v nastavení po chybě obrany snížili. My si tak odvezli zasloužené tři body a kdybychom proměňovali šance, mohl zápas končit vyšším rozdílem.“

Branky: 90. Kalvas – 60. Ferdan, 65. Dvořák. Rozhodčí: Prinz – Saidl, Bartyzal. Diváci: 78.

Sokol Neplachov – Tatran Lomnice nad Lužnicí 4:2 (2:2)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Na hřiště prvního celku tabulky jsme dorazili s jedním hráčem na lavičce, ale všichni kluci zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost. Začali jsme jako z pohádky, snažili se hrát po zemi a po dvaceti minutách jsme vedli po brankách Pavla Práška 2:0. Jenže pak se začala projevovat kvalita domácích, kteří trpělivě zvyšovali tlak a my už se jenom bránili. Do přestávky bylo srovnáno, protože jsme pod tlakem dělali chyby. Bohužel, na konci prvního poločasu jsme museli střídat Davida Noska, kterého sanitka odvezla se zlomenou klíční kostí do nemocnice na operaci. Nevím, co jsme komu udělali, ale za poslední rok je těch vážných zranění už opravdu dost! Zbylá jedenáctka statečných odolávala drtivému tlaku skoro celý druhý poločas. Když jsme se dostali v 75. minutě jednou z ojedinělých akcí k brance domácích a a ve vyložené šanci ji netrefili, hra se přesunula k nám a domácí konečně vstřelili vítězný gól. Potom se prosadili ještě jednou a zaslouženě vyhráli i přesto, že začátek vypadal daleko slibněji pro nás.“

Branky: 43. a 78. Hindy, 22. Šíma, 87. Hruška – 11. a 15. P. Prášek.