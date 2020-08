PO KONCI OPOR SE BÁLI DEBAKLŮ

Slavoničtí se potýkají s generační obměnou kádru. Skončilo několik dlouholetých opor a vědělo se, že nahradit je bude problém. Původně sice krajskou soutěž přihlásili, ale pak couvli. Pomyslnou poslední kapkou v rozhodnutí opustit krajský fotbal byl debakl 0:6 v přípravném utkání na půdě Třebětic, které v minulé sezoně figurovaly až na chvostu tabulky I. B třídy.

„Ze zdravotních důvodů musel skončit Vojta Balík, tomu to doktor vyloženě zakázal, David Bártů ukončil kariéru, Tomáš Lukš je dlouhodobě zraněný. Odešlo přes třicet gólů za sezonu, to je rána. Směrem dopředu momentálně není žádná síla,“ upozornil dlouholetý slavonický trenér Ladislav Burg-hard.

Tíha odpovědnosti tak rázem ležela na mladících, ale ti musí nejprve získávat potřebné zkušenosti a v dospělém fotbale se otrhat.

„Kluci nebudou špatní, ale potřebují se vyhrát. Nějakou osu máme, ale bude to stát na šestnácti, sedmnáctiletých hráčích, kteří pochopitelně potřebují dozrát. Nechtěli jsme dopustit, abychom v I. B třídě dostávali nějaké příděly. Báli jsme se, že když třeba třikrát za sebou odejdeme s debaklem, že pak k odjezdu k dalšímu zápasu přijde jen sedm lidí. Asi bude lepší nyní nějakou dobru hrát důstojně okresní přebor,“ tvrdí kouč, který chce funkci postupně předat svému následovníkovi.

„Já zatím jako trenér pro letošní sezonu zůstávám, neutíkám od toho, ale už budu žezlo pomalu přenechávat Martinovi Skoumalovi, s nímž mužstvo vedu. I já začínám být vyčpělý, už jsem u týmu dlouho, roky přibývají. Ze slavonického fotbalu nezmizím, ale přenechám to tomu, kdo bude mít více elánu. Martin Skoumal společně s Milanem Balíkem již nyní připravují tréninky, já spíše koučuju a zařizuju,“ prohlásil Ladislav Burghard.

Ve slavonickém kádru momentálně figuruje relativně dost hráčů, převážně to však jsou mladíci od 15 do 19 let. „Ale budou se mít o koho opřít, čímž mám na mysli zkušené harcovníky Milana Trávníčka, Milana Balíka či Martina Bodláka,“ uzavírá.

HORNÍ ŽĎÁR JE RARITOU, DVA POSTUPY BEZ BOJE

V Horním Žďáru nad nabídkou posunout se do I. B třídy příliš neváhali.

„Chtěli jsme už letos na jaře na postup zaútočit, ty ambice jsme měli. Ale přibrzdil nás koronavirus a předčasně ukončená sezona. Když tato možnost nastala, prakticky nebylo co řešit,“ říká jednatel SK Horní Žďár František Zwicker a přidává perličkuo tom, že jeho klub druhým rokem po sobě slaví postup administrativní formou.

„Díky tomu, že Klikov nedohrál sezonu v I. B třídě a spadl tak až do okresní soutěže, jsme se vloni dostali ze druhé příčky do přeboru a nyní nám díky Slavonicím spadl postup do klína znovu. Asi jsme zázračný tým, kterého se drží štěstí,“ směje se funkcionář a jeden ze zakladatelů klubu, který právě letos v létě slaví 20. výročí svého vzniku.

„Jubileum oslavíme postupem. Krajské soutěže se nebojíme, jinak bychom do ní nešli. Těšíme se, zázemí je v pohodě a naše hřiště je ve vynikajícím stavu. Kádr jsme navíc rozšířili o Jana Kubince s Josefem Benedou z Horní Pěny a Petra Němce z Kunžaku,“ připomněl František Zwicker.

A přidal ještě informaci, že v Horním Žďáru založili i béčko, jež bude působit v okresní soutěži.

„Bude to hlavně pro kluky, kteří tady dříve hráli, ale nyní vzhledem k výkonnostnímu posunu mančaftu těch šancí už tolik nedostávali. Je jim kolem čtyřiceti a ještě končit nechtějí, tak jsme jim vyšli vstříc, aby měli nadále z fotbalu radost,“ dodává jednatel.