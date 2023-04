/FOTOGALERIE/ V 19. kole krajské fotbalové I. A třídy se radovaly oba celky z Jindřichohradecka. Vedoucí Třebětice i zásluhou Filipa Nehyby, který se trefil čtyřikrát, jasně porazily Bernartice a po dvou pětigólových porážkách se vytáhly i Dačice, jež dokázaly uspět na horké půdě v tabulce druhého Chýnova. A to je ta nejlepší pozvánka před velmi očekávaným vzájemným derby, které se v neděli 30. dubna bude konat na stadionu u Dyje (15 hodin).

Fotbalisté Třebětic (v zelenožlutém) v 19. kole I. a třídy porazili Bernartice 5:1 a upevnili si vedení v tabulce sk. B. | Foto: Miroslav Jánský

Sokol Třebětice – Sokol Bernartice 5:1 (2:0)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Předně musím říci , že se hrál velmi kvalitní zápas a to zásluhou obou týmů. Bernartice u nás potvrdily svou kvalitu. Během úvodních dvaceti minut byly aktivnějším týmem, nicméně do žádné šance jsme je nepustili. My jsme poté hru vyrovnali, měli jsme míč víc na kopačkách a začaly přicházet šance. Do přestávky jsme dvě proměnili a třetí gól nám nebyl uznaný, přestože i z hostující lavičky zaznělo ,,jasná branka,,. V druhém dějství se nepolevilo, my bohužel vymysleli zápletku v podobě hrubé chyby a hosté snížili na 1:2. Naštěstí jsme vzápětí skóre opět navýšili a kvalitní hrou jsme si připravili další šance. Dvě z nich jsme využili a zaslouženě zvítězili s kvalitním soupeřem. Čtyřmi góly se blýskl Filip Nehyba.“

Branky: 24., 63., 67. a 84. F. Nehyba, 33. J. Chvátal – 61. Šťástka. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Novotný – Jarolím, Kovařík. Diváci: 210.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, Tříletý, P. Švarc – O. Černoch – J. Chvátal, R. Nehyba, F. Nehyba (88. Pokorný), V. Švarc (61. V. Bastl) – M. Kelbler (82. Přívětivý)

FC Chýnov – FK Dačice 0:3 (0:1)

Josef Novák, trenér Dačic: „Po dvou porážkách, během nichž jsme dostali celkem deset gólů, nám prospělo, že se kvůli rozmarům počasí nehrálo a my tak měli dva týdny na to, abychom s tím něco udělali. V týmu nezůstal kámen na kameni, překopali jsme systém a změnili rozestavení. Měli jsme i sezení s videorozborem těch předchozích strašidelných zápasů a také přípravu na Chýnov. Jsem rád, že se změny pozitivně promítly do našeho výkonu po herní i taktické stránce. Pětičlenná obrana, kam jsme vrátili ze zálohy Brtníka, fungovala skvěle a všechny pokusy soupeře jsme s přehledem odvrátili. Do vedení jsme šli v 18. minutě, kdy Vacek krásně pronikl po své levé straně a nevysoký Šimánek hlavou otevřel skóre. Domácí hráli jednoduchý styl s dlouhými nakopávanými balony, které jsme sbírali a pokud ne, pomohl jistý brankář Marek. Po změně stran jsme hru kontrolovali a povedlo se nám i střídání, když Slabý po deseti minutách na hřišti přidal uklidňující druhou trefu. V závěru ještě pojistil naše vítězství nejlepší střelec soutěže Štolba, který brejk vyřešil skvěle. Oproti předchozím zápasům to bylo jako nebe a dudy. A nyní už se těšímě na derby s Třeběticemi.“

Branky: 18. Šimánek, 75. Slabý, 90. Štolba. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Prinz – J. Chvála, Filípek. Diváci: 120.

Dačice: Marek – Vít Leitkep, Chyška, Kněžínek, Brtník, O. Krejča – Přikryl (64. Slabý), M. Distel (82. T. Zejda), Šimánek (89. Šmíd), Vacek – Štolba.