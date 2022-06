Určitě se nečekal pětigólový debakl Suchdola v Buku, který podal možná nejlepší výkon v celém ročníku, soka od Lužnice v tabulce přeskočil a je už čtvrtý.

Vrcholí boj i na opačném pólu. Lomnice si doma poradila s Dolním Bukovskem a svého soupeře tak definitivně odsoudila k sestupu. Jistotu však zatím nemá ani ona, záležet bude na tom, kolik týmů nakonec bude padat. Hodně důležité tři body zapsala třeboňská juniorka posílená o pedly z áčka, když dokázala Olešnici nasázet pět gólů na jejím hřišti.

Sokol Třebětice – SK Horní Žďár 2:3 (1:1)

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Hrálo se celkem zajímavé a kvalitní utkání, a to zásluhou obou týmů. My měli územní převahu, nicméně jsme postrádali kvalitu v předfinální fázi, jak tomu bylo v předchozích zápasech. K tomu se přidal ještě výborný výkon soupeře, který hrál velmi efektivně a zrodila se tak naše první porážka v soutěži.“

Tomáš Roštek, trenér Horního Žďáru: „Klukům jsem od začátku jarní části říkal, že když se sejdeme v plné sestavě a budeme předvádět naši hru, tak může být první, kdo Třebětice porazí. Hned první bod nevyšel, takže jsem musel od začátku nastoupit i já, ale druhý klapl náramně a my si tak odvezli tři velmi cenné body. Úvodních dvacet minut nám vyšlo, hráli jsme aktivně, přesně kombinovali a díky tomu jsme se zaslouženě dostali do vedení. Druhá část první půle už nám tak nevyšla a domácí nás začali přehrávat hlavně fyzicky. Vypracovali si několik šancí, ale přesně zakončili jen jednu. Omlouvám se, ale z druhého poločasu si toho moc nepamatuji, protože jsem jej celý prožil v laktátu. Nám se však povedlo dvě akce dotáhnout do konce, domácím jen jednu. Celé utkání bylo v dobrém tempu a diváci se určitě nenudili.“

Branky: 39. D. Kelbler, 57. M. Kelbler – 10. Kubát, 50. Beneda, 70. Koranda. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (71. Kubinec). Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Vican. Diváci: 180.

AC Buk – Sokol Suchdol nad Lužnicí 5:0 (2:0)

Ondřej Jasanský, kapitán Buku: „V utkání se Suchdolem jsme se museli obejít bez obou trenérů, kteří si plnili rodinné záležitosti. Mužstvo se tím však nenechalo nikterak rozhodit. Věděli jsme všichni, o co se hraje, protože soupeř měl stejný počet bodů. Poslední dva zápasy se nám dařilo plnit to, co si říkáme v kabině a neslo to svoje ovoce. A tak jsme vstoupili i do tohoto duelu. Chtěli jsme být hodně na míči a snažit se kontrolovat hru, což si myslím, že se nám dařilo výborně. Hned v úvodní čtvrthodině jsme dali gól, tím jsme se dostali do herní pohody o pár minut později jsme po standardní situaci náskok ještě navýšili. O přestávce jsme si řekli pár věci, věděli jsme, že Suchdol má silné mužstvo a že s tím budou chtít něco udělat. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme hrát pořad stejně aktivně, což se nám také dařilo. Pomohlo nám, že jsme hned z kraje přidali třetí trefu. A v tu chvíli už jsme věděli, že utkání zvládneme. Suchdol jsme do větších příležitostí nepouštěli a naopak jsme se dostávali častěji do gólových šancí, z nichž jsme vytěžili ještě dvě trefy. Našim fanouškům jsme tak dopřáli pět branek a zároveň bych jim chtěl poděkovat za podporu kterou nám po celou sezonu projevují.“

Otakar Matouš, trenér Suchdola: „Pro mě je to asi na jaře největší zklamání z našeho výkonu, protože domácí nás přehráli úplně ve všem. V důrazu, rychlosti i bojovnosti. O přestávce jsem si ještě myslel, že s nepříznivým vývojem dokážeme něco udělat, ale tentokrát jsme na to, bohužel, neměli. Je to pro nás asi trochu kruté, ale zasloužené, a to nás ještě ve druhé půli asi třikrát podržel brankář. Takhle kdyby k tomu hráči chtěli přistupovat i nadále, nemůžeme uspět v žádném utkání.“

Branky: 23. a 64. J. Jaroš, 12. Březina, 51. L. Waník, 60. Heřmánek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: D. Macháček – Kořpiva, Devera. Diváci: 80.

FK Studená – Lokomotiva České Velenice 4:1 (2:0)

Petr Adamec, trenér Studené: „Tentokrát jsme nepředvedli extra dobrý výkon. Díky sobotní svatbě jsme měli nějaké absence. V první půli jsme si vytvořili dost šancí, bohužel jsme opět proměnili jen dvě. Díky dvougólovému Lacinovi jsme šli do kabin za stavu 2:0. V druhé půlce si své šance vytvořili i hosté, ovšem my byli v zakončení důraznější a přesnější. Postupně jsme vedli již 4:0, když se dvakrát prosadil Dvořák. V poslední minutě se pěkně z přímého kopu trefil Samec a zajistil svému týmu zasloužený čestný úspěch. Měřeno počtem šancí, jsme vyhráli zaslouženě. Celkově se hrál bezstarostný fotbal bez jakýchkoli konfliktů a většího náboje.“

Karel Macho, předseda klubu, České Velenice: „Ve Studené pro nás bylo utkání poměrně smolné. V první půli jsme dostali dvě branky po našich zbytečných chybách. Domácí byli aktivnější, ale i my měli slibné příležitosti. Bohužel jsme je nedokázali zužitkovat. Do druhé části jsme přeskupili sestavu a na naší hře se to projevilo. Byli jsme aktivnější a vytvořili si i šance ke vstřelení branky, ale bez kýženého efektu. Naopak domácí ze dvou ojedinělých akcí, které se ani nedají nazvat příležitostmi, vstřelili zásluhou kanonýra Dvořáka další dva góly. My dokázali výsledek zkorigovat až ke konci, když se z trestného kopu prosadil Samec. Výsledek je pro nás dost krutý, ale takový je fotbal. Soupeř naše chyby dokázal potrestat, ale my jeho bohužel ne.“

Branky: 13. a 37. Lacina, 68. a 80. Dvořák – 89. Samec. Bez karet. Rozhodčí: J. Chvála – M. Chvála, J. Šťastný. Diváci: 67.

Sokol Olešnice – Jiskra Třeboň B 2:5 (0:2)

Michal Rezek, trenér Třeboně B: „Začali jsme výborně, v první půli jsme dominovali a vytvořili si zcela po zásluze dvoubrankové vedení. Navíc jsme předváděli i pěkný fotbal. O přestávce jsem kluky nabádal, abychom druhou půli nepodcenili. Sice jsme hned v 47. minutě vstřelili třetí gól, ale vzápětí soupeř korigoval z penalty. Olešnici navíc paradoxně pomohlo v 60. minutě vyloučení jejího hráče. Domácí věděli, že nemají co ztratit, semkli se a z dalšího pokutového kopu, který byl však úplně vymyšlený, snížili na 2:3. My navíc v té době úplně přestali hrát. Nakonec se nám povedlo po dvou brejcích utkání definitivně rozhodnout, ale byly to zbytečné nervy. Divoký závěr ještě přinesl nesmyslnou červenou kartu i pro nás. Za první poločas bych hráče pochválil, za ten druhý už, bohužel, ne.“

Branky: 48. a 69. (2x pen.) Lenk – 42. a 87. Pancíř, 18. Kopecký, 47. Kučera, 78. Bartl. ŽK: 1:2. ČK: 1:1 (60. Horelica – 84. Michal). Rozhodčí: Ovčáček ml. - Ernst, Ovčáček st. Diváci: 100.

Tatran Lomnice nad Lužnicí – TJ Dolní Bukovsko 4:2 (2:1)

Václav Nohava, předseda klubu, Lomnice: „Tentokrát to nebyl moc pohledný fotbal. Hrálo se spíše bojovné utkání, plné důrazných soubojů a nepřesností. Na góly jsme vyhráli, ale to je jediné, s čím můžeme být spokojeni. Spousta šancí z naší strany zůstala nevyužita a herně to byla bída. O branky se tentokrát postarala bratrská dvojice Burdů, když čistý hattrick zaznamenal Honza, který ještě hned na začátku utkání poslal penaltu pouze do břevna, a čtvrtý gól přidal z trestného kopu Jirka.

Branky: 7., 26. a 47. Jan Burda, 74. Jiří Burda – 25. J. Cihla, 90. F. Cihla. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Boček – Saidl, Pivko. Diváci: 60.

Jiskra Nová Bystřice – Sokol Neplachov 2:2 (0:2)

Aleš Benkovský, trenér Nové Bystřice: „Obě mužstva nastoupila v hodně improvizovaných sestavách a na úrovni to bylo znát. Hosté se dostali brzy do vedení, když naší chybnou rozehrávku využili k rychlému brejku a Hindy otevřel skóre. My za první poločas trefili třikrát břevno. Nejprve Bobál hlavičkou, po něm z trestňáku Havel, který ještě orazítkoval spojnici po krasné individuální akci. Sám před brankářem Markem Dvořákem neuspěl Kapias. Poté zahrávali hosté rohový kop, který si ukázkově pověsil do vlastní šibenice Schmidt… Do druhého poločasu jsme nastoupili s jediným cílem, a to zápas otočit. Oslabenému Neplachovu docházely síly, bušili jsme do soupeře a odměnou bylo snížení Kapiase. Deset minut před koncem se po pohledné akci dostal do uniku Janata a bombou prostřelil jinak výborného Dvořáka. V závěru se ještě řítil sám na hostujícího gólmana Kapias, ale branku o kousek minul. Stínem utkání bylo těžké zranění kolena neplachovského Ondřeje Dvořáka, pro kterého přijela sanitka. Přejeme mu brzké uzdravení..“

Branky: 59. Kapias, 80. Janata – 10. Hindy, 35. Švec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: P. Šťastný – Rous, Bartyzal. Diváci: 75.

Slavoj Ledenice – FK Kardašova Řečice 3:1 (1:0)

Roman Kačur, trenér Kardašovy Řečice: „Páteční předzápasovou přípravu jsme tentokrát přesunuli na hřiště do Buku, kde jsme společně oslavili šťastný vstup našeho kamaráda do stavu manželského. Takže ještě jednou vše nejlepší Gabčo a Radku. K vlastnímu utkání. Přes Ledenice se přehnala průtrž mračen a na hřišti stála na několika místech voda, což občas přinášelo komické situace. První poločas byl z naší strany herně o něco lepší. Ovšem po celé utkání jsme v útočné fázi hráli příliš zbrkle a prakticky jen po vápno. Naprosto jsme vyhořeli na finální přihrávce a nepřesném zakončení. Jedinou branku vstřelil po závaru v pokutovém území Roubík. Všechny obdržené branky se dají označit za laciné. První jsme inkasovali, když se při nákopu za naší obranu nedohodli obránce s brankářem a propadlý míč soupeř pohodlně uklidil do prázdné branky. U zbylých dvou jsme ve vápně neuhlídali odražené míče po standardních situacích. Prostě jsme nebyli dostatečně důrazní, na rozdíl od domácích, kteří vzhledem k vyrovnané tabulce hráli o hodně potřebné body.“

Branky: 20. Winkler, 52. Volf, 87. Kubec – 71. V. Roubík. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Ťupa – Buřič, Vodička. Diváci: 100.